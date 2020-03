Οικονομία

Τσακαλώτος στον ΑΝΤ1: χρειάζεται πιο ισχυρό οικονομικό σοκ για να φύγουμε από την κρίση (βίντεο)

Καλά, αλλά ανεπαρκή και άτολμα για το μέγεθος των επιπτώσεων της εξάπλωσης της επιδημίας χαρακτήρισε ο πρώην Υπ. Οικονομικών τα μέτρα που έχουν ληφθεί και σε επίπεδο ΕΕ.

«Την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα από το ίδιο βήμα, αρνήθηκε να δεσμευτεί για μόνιμες θέσεις στο σύστημα Υγείας και για συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των ευάλωτων ομάδων», εξέφρασε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ο πρώην Υπ. Οικονομικών και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι αυτή η στιγμή της επιδημίας με τον κορονοϊό, «είναι η στιγμή να ενεργοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις που έχουμε στο σύστημα υγείας, να προχωρήσουμε σε μόνιμες προσλήψεις».

Ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι για όσα προτείνει απαιτούνται χρήματα, σημειώνοντας όμως ότι «τώρα που η κρίση επηρεάζει όλη την Ευρώπη υπάρχει διαφορετική αντίδραση από το 2010», αναφέροντας ότι «σήμερα η Ελλάδα δεν είναι η εξαίρεση. Και έτσι έχουμε τη δυνατότητα όπως και οι άλλες χώρες να κάνουμε τις απαραίτητες δαπάνες. Θα πρέπει λοιπόν η Κυβέρνηση να προχωρήσει πιο γρήγορα σε δραστικά μέτρα», λέγοντας ότι αυτό θα έκανε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με εκείνον ως Υπ. Οικονομικών.

Ο κ. Τσακαλώτος είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι το πρόβλημα με το να λαμβάνονται περιορισμένα μέτρα στην αρχή και στη συνέχεια ανάλογα με τις εξελίξεις να επεκτείνονται, είναι ότι δεν δημιουργείς τις απαραίτητες συνθήκες για να αλλάξουν οι προσδοκίες στην οικονομία και να ξεπεραστεί η κρίση.

Συγκεκριμένα, ο Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, επεσήμανε ότι τα 533 ευρώ τον μήνα για κάθε εργαζόμενο (σημ: το επίδομα των 800 ευρώ για 1,5 μήνα) δεν είναι αρκετά και πως έπρεπε να καλυφθεί πλήρως ο μισθός των εργαζομένων» .

Όπως ανέφερε, «δεν αρκεί η ρευστότητα και η δανειοδότηση. Γιατί η ρευστότητα και η δανειοδότηση δημιουργούν χρέη. Αυτό φάνηκε και όταν η Ελλάδα βγήκε από το μνημόνιο όπου πολύς κόσμος είχε πολύ χρέος. Έτσι παρόλο που είχαμε ανάπτυξη δεν μπορούσε να ξοδέψει. Για αυτό χρειάζεται η Ευρώπη "να κόψει χρήμα” να δώσει λεφτά στον κόσμο και όχι μόνο δάνεια και καθυστερήσεις πληρωμών».

Ο πρώην Υπ. Οικονομικών είπε ότι χρειάζεται να περιοριστεί το αρνητικό οικονομικό σοκ και να μειωθούν η αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης. Γιατί «αν μπορείς να κρατήσεις τους μισθούς, τις θέσεις απασχόλησης, να δώσεις χρήματα και όχι μόνο δάνεια θα φύγουμε πιο γρήγορα από την κρίση. Και αυτό είναι που θέλουμε όλοι».