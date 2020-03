Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: Περιορισμός δραστηριότητας και σε άλλες επιχειρήσεις

Τα μέτρα που θα εξεταστούν στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα μέτρα στήριξης στο ΕΣΥ.

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη διακοπή της δραστηριότητας και σε άλλους επιχειρησιακούς κλάδους ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε, το ζήτημα θα εξεταστεί στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις για περιορισμό δραστηριοτήτων και σε άλλες επιχειρήσεις ή κλάδους. Κάθε φορά θα εξετάζουμε τα δεδομένα και θα λαμβάνουμε αποφάσεις», είπε σχετικά, ενώ όσο αφορά στο ρόλο του σημερινού Υπουργικού, που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, ανέφερε πως «το υπουργικό έχει ρόλο να δει πού βρισκόμαστε και να λάβει περαιτέρω μέτρα σε συγκεκριμένες περιοχές».

Αναφορικά με τα θέματα που θα τεθούν στη συνεδρίαση, ο Στέλιος Πέτσας, είπε πως «το ζήτημα είναι να δούμε πού βρισκόμαστε με τα μέτρα που έχουμε πάρει, να δούμε τα οικονομικά μέτρα και τα αποτελέσματα στο Eurogroup, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί όσο αφορά στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς».

«Δεν εξετάζεται η αυστηροποίηση των μέτρων. Οι επιλογές που μας δίνονται να βγούμε είναι αυτές για να μην παραλύσει η οικονομική και κοινωνική ζωή, αλλά αν γίνουν θα είναι πολύ μικρές κινήσεις», διαβεβαίωσε όσο αφορά στους περιορισμούς κίνησης των πολιτών.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος διαβεβαίωσε πως βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, είναι «ξεκάθαρο ότι από τις 18/3 δε γίνονται απολύσεις», ενώ ερωτηθείς σχετικά, ξεκαθάρισε επίσης πως η αποστολή μηνύματος στο 13033 είναι χωρίς χρέωση.

Τέλος, αναφερόμενος στο υγειονομικό υλικό είπε πως υπάρχει διεθνής ζήτησε και «όλοι διεκδικούν να πάρουν μερίδιο», σημειώνοντας πως «έχουμε κάνει και σημαντικές ενέργειες με ιδιώτες», ενώ όσο αφορά στην ενίσχυση του ΕΣΥ, έκανε γνωστό ότι, επιχειρούν ήδη 909 γιατροί και νοσηλευτές στις θέσεις τους, ενώ ο αριθμός των προσλήψεων από τις 2.000 που είχε αρχικά ανακοινωθεί, θα φτάσει στις 2.140.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε το ΕΣΥ. Αν χρειαστεί θα πάμε και σε έκτακτα μέτρα», διαβεβαίωσε.