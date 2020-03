Life

“Ενώπιος Ενωπίω”: η Ζωζώ Σαπουντζάκη για την καριέρα, τους γάμους της, τον Ωνάση και τον έρωτα που την “έστειλε” στις ΗΠΑ (βίντεο)

Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά για τα πρώτα της βήματα και αναπολεί σκηνές από μια “άλλη” νυχτερινή Αθήνα. Τι λέει για τους κροίσους της εποχής, τους θαυμαστές, την μητέρα της και την φωτιά που κατέστρεψε το σπίτι της στην Κινέτα.