Κόσμος

Γιατρός στην Ισπανία: Ναρκώνουμε μεγαλύτερους για να πεθάνουν ανώδυνα και να ζήσουν οι νεότεροι (βίντεο)

Τρομακτικές διαστάσεις λαμβάνει η εξάπλωση του κορονοϊού στην Ισπανία, όπου το σύστημα Υγείας αδυνατεί να ανταπεξέλθει. Ανατριχιαστική είναι η μαρτυρία γιατρού.

Το γύρο του κόσμου κάνουν τα όσα γίνονται γνωστά από την κατάσταση στην οποία έχει φέρει ο κορονοϊός στην Ισπανία. Μετά την ανακάλυψη δεκάδων ηλικιωμένων εγκαταλελειμμένων νεκρών και μισοζώντανων σε γηροκομεία της χώρας, η μαρτυρία ενός γιατρού μαρτυρά ακόμα μεγαλύτερο δράμα.

Ο νεαρός γιατρός περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της Μαδρίτης, που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο όγκο των κρουσμάτων του κορονοϊού και επικαλούμενος μαρτυρίες συναδέλφων του λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι, αναγκάζονται να επιλέξουν ποιοι ασθενείς θα ζήσουν και ποιοι όχι, κάνοντας όσο το δυνατό ανώδυνο το θάνατο των δεύτερων.

«Έχω ήδη λάβει πολλά ηχητικά μηνύματα-δεν ξεκαθαρίζει από ποιους- που μας λένε ότι αφαιρούν τους αναπνευστήρες από ανθρώπους άνω των 65 ετών και τους ναρκώνουν για να πεθάνουν, επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί αναπνευστήρες για όλους, ώστε να τους δώσουν σε πιο νέους», φέρεται να λέει ο νεαρός στο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου στα ξένα ΜΜΕ.

Η συνέχεια είναι ακόμη πιο συγκλονιστική σύμφωνα με την μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα για το πώς βιώνει αυτή την ασύλληπτη τραγωδία: «Το καταπίνεις, ξεγελάς τον εαυτό σου και πας στην δουλειά, ξέροντας ότι θα αφήσεις πολλούς ανθρώπους να πεθάνουν. Κλαις στο σπίτι, κλαις τα βράδια και πας στην δουλειά το επόμενο πρωί».

Καταλήγει λέγοντας ότι το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι να μπει σε καραντίνα η Μαδρίτη-το λεγόμενο lockdown- και να σταλούν άμεσα προμήθειες γιατί όπως αναφέρει η μετάφραση «αν δεν περιορίσουμε αυτόν τον γαμ…ο ιό, θα πεθάνουμε όλοι».

Η Ισπανία ανακοίνωσε σήμερα ότι το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 514 νέοι θάνατοι από την επιδημία του κορονοϊού, ανεβάζοντας σε 2.696 τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη χώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Εξάλλου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έφτασαν σήμερα τα 39.673 από 33.089 που ήταν χθες, αύξηση κατά 6.584 κρούσματα, ανέφερε η ίδια πηγή.