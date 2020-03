Κοινωνία

Κορονοϊός: Αλλαγές στα δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Νέες αλλαγές και ακυρώσεις στα δρομολόγια των τρένων και του Προαστιακού. Δείτε αναλυτικά.

Λόγω των εκτάκτων μέτρων, τα οποία ανακοινώθηκαν την Κυριακή 22 Μαρτίου και αφορούν στην απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προβαίνει σε επιπλέον τροποποιήσεις δρομολογίων, από την Τρίτη 24.03.2020, ως ακολούθως:

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ:

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις:

Από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη: αμαξοστοιχία 56.

Από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα: αμαξοστοιχία 57.

Ενδιάμεσες σταθμεύσεις: Θεσσαλονίκη, Πλατύ, Κατερίνη, Λάρισα, Λειανοκλάδι, Τιθορέα, Λειβαδειά, Θήβα, Οινόη, Αθήνα, και αντίστροφα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι παραπάνω αμαξοστοιχίες δεν σταματούν σε ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Αμαξοστοιχίες 3631 & 3632.

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ:Αμαξοστοιχίες 1590, 1593, 2592 & 2595.

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΑΘΗΝΑ:

Αμαξοστοιχίες 1530, 1532, 1538, 1552, 1554, 1558, 1535, 1537, 1543, 1557, 1559, 2533.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι αμαξοστοιχίες 1554 και 1559 δεν κυκλοφορούν Σάββατο, Κυριακή και αργίες.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ:

Αμαξοστοιχίες 202, 1206, 1210, 1222, 1224, 1228, 1203, 1207, 1211, 1223, 1225, 1229.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΙΑΤΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ:

Αμαξοστοιχίες 1300, 1306, 1308, 1318, 1324, 1326, 1301, 1305, 1311, 1319, 1323, 1329.

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αμαξοστοιχίες 11301, 11303, 12307, 12309.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΣ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΡ11301, ΛΡ11303, ΛΡ12307, ΛΡ12309.

Όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας.

Το επιβατικό κοινό να συμβουλεύεται την ιστοσελίδα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, www.trainose.gr & tickets.trainose.gr για καλύτερο προγραμματισμό της μετακίνησής του.