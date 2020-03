Οικονομία

Σταϊκούρας: ύφεση το 2020 λόγω του κορονοϊού - θα μειωθεί ο πλούτος της χώρας

Tη διεύρυνση των μέτρων στήριξης της οικονομίας προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών. Θα καλύπτουν 600.000 επιχειρήσεις και 1,2 εκατ. μισθωτούς.

Tη διεύρυνση των μέτρων στήριξης της οικονομίας από την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Χρήστος Σταϊκούρας, αναφέροντας ότι αυτά θα καλύπτουν 600.000 επιχειρήσεις και 1,2 εκατομμύρια μισθωτούς. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 60% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με τον κ. Σταικούρα το συνολικό ύψος των μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων ανέρχεται στα 4,7 δισ. ευρώ ή 2,5% του ΑΕΠ και είναι υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η κυβέρνηση όπως υπογράμμσε θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση και να βγει η χώρα από αυτήν όρθια και δυνατή. Αναλυτικά ο κ. Σταϊκούρας στην τοποθέτησή του ανέφερε:

"Το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, συλλογικά, έγκαιρα και με πλήρη επίγνωση της εξελισσόμενης υγειονομικής κρίσης, κατέστρωσε, και μέρα με την ημέρα υλοποιεί, ένα σοβαρό, συνεκτικό και δυναμικό πακέτο μέτρων για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, για ανέργους και ευάλωτα εισοδηματικά στρώματα. Στόχος μας είναι να παρεμβαίνουμε με αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Γι’ αυτό, συντονισμένα, μεθοδικά και ψύχραιμα, προβαίνουμε σε εξειδίκευση στοχευμένων μέτρων, που δυναμικά ξετυλίγονται. Δημιουργούμε κύκλους κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβάνοντας όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού που πλήττονται. Και μάλιστα πλήττονται σημαντικά, όλο και περισσότεροι, όλο και περισσότερο. Εξασφαλίζουμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών της κάθε κοινωνικής ομάδας. Έχουμε ήδη ανακοινώσει 3 δέσμες μέτρων, για τον εργαζόμενο, τον ελεύθερο επαγγελματία και τον επιχειρηματία. Καλύπτουμε έτσι, για τον μήνα Μάρτιο, ένα σημαντικό κομμάτι του ενεργού πληθυσμού της χώρας που πλήττεται ιδιαίτερα τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Προφανώς η κατάσταση στην πραγματική οικονομία έχει επιδεινωθεί ραγδαία τις τελευταίες ημέρες. Και συνεχίζει να επιδεινώνεται. Γι’ αυτό, από την επόμενη εβδομάδα, θα διευρυνθεί σημαντικά το πλαίσιο προστασίας. Και θα υλοποιηθούν παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα, πολιτικές, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, για την ενίσχυση της ρευστότητας, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Είμαστε εδώ, υλοποιώντας άμεσα πολιτικές, χωρίς να είναι ξεκάθαρη η χρονική έκταση της πανδημίας στη χώρα μας. Στηρίζουμε την κουλτούρα της συνέπειας, αλλά και του σεβασμού στις μεγάλες θυσίες της κοινωνίας. Το κράτος απλώνει δίχτυ ασφαλείας, προστατεύοντας, στο μέτρο του εφικτού, τους εργαζόμενους και τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας. Κατανέμουμε, δίκαια, το βάρος της υγειονομικής κρίσης, με μεγαλύτερη συμμετοχή του Κράτους, αλλά και με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Εφαρμόζουμε πολιτικές ώστε να κρατήσουμε την οικονομία μας όρθια και ζωντανή, με το βλέμμα μας και στην μετά-κορονοϊό εποχή. Συγκεκριμένα, με τις πρωτοβουλίες που εξειδικεύουμε σήμερα: 1ον. Καλύπτονται περίπου 600.000 επιχειρήσεις. 2ον. Καλύπτονται 1,2 εκατομμύρια μισθωτοί, που αντιστοιχούν στο 60% των μισθωτών ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας. 3ον. Καλύπτονται, επιπλέον, 550.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Για να έχουμε μία αίσθηση των μεγεθών, οι αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών, διαμορφώνεται επίσης στα 2 δισ. ευρώ. Η συνολική ταμειακή επιβάρυνση αυτών των μέτρων ανέρχεται στα 6 δισ. ευρώ, μόνο για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Το δημοσιονομικό κόστος αυτών των μέτρων ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ. Κόστος το οποίο, μαζί με την επιστρεπτέα προκαταβολή για την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων, τις επιπρόσθετες δαπάνες για την δημόσια υγεία και το Δώρο Πάσχα προς τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, διαμορφώνεται πλέον στα 4,7 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2,5% του ΑΕΠ. Υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, που χθες, σύμφωνα με την παρουσίαση των Ευρωπαίων αξιωματούχων στο Ecofin, ήταν στο 2% του ΑΕΠ. Είναι μάλιστα δεδομένη η αύξηση της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού από την επόμενη εβδομάδα, μέσα τον Απρίλιο, τόσο λόγω της διεύρυνσης των δικαιούχων όσο και λόγω της μείωσης των εσόδων από την οικονομική συρρίκνωση. Και δεν γνωρίζουμε ακόμη τη διάρκεια της κρίσης. Απαιτείται συνεπώς σωφροσύνη και ρεαλισμός, μακριά από δημαγωγικές εξάρσεις. Θέλω να είμαι ειλικρινής: Η κρίση είναι βαθιά, θα γίνει βαθύτερη, και η οικονομία θα γυρίσει, σύμφωνα με τις σημερινές προβλέψεις, σε ύφεση το 2020. Θα είναι όμως παροδική. Ωστόσο, η ζημιά στην οικονομία, βραχυπρόθεσμα, είναι σημαντική και θα διευρυνθεί. Ο πλούτος της χώρας θα συρρικνωθεί. Όμως, με τις κατάλληλες πολιτικές, χρονικά κλιμακούμενες, θα περιορίσουμε αυτές τις δυσμενείς συνέπειες από την πανδημία του κορονοϊού. Έχουμε χρέος, όλοι μας, να συμπεριφερόμαστε με ψυχραιμία και υπομονή, με κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, ώστε να βγούμε από αυτή την έκτακτη και εξωγενή κρίση, με το λιγότερο ατομικό και κοινωνικό κόστος, και να δρομολογήσουμε, αμέσως μετά, μία δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας. Θα τα καταφέρουμε!"