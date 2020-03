Πολιτική

Διάγγελμα Σακελλαροπούλου για την 25η Μαρτίου και τον κορονοϊό

Η ΠτΔ αναμένεται να αναφερθεί στα μέτρα ενάντια στην επιδημία, αλλά και την επέτειο των 199 χρόνων απο την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Εν όψει της αυριανής εθνικής επετείου, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, θα απευθύνει τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό. Δεδομένου ότι για πρώτη φορά η 25η Μαρτίου θα εορταστεί υπό τέτοιες συνθήκες, λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού, το διάγγελμα της κ. Σακελλαροπούλου αναμένεται να περιέχει αναφορές σε αυτήν την σκληρή πραγματικότητα, στην οποία οφείλουμε να προσαρμοστούμε όλοι μας.

Το διάγγελμα της Προέδρου της Δημοκρατίας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στις 8 το βράδυ.

Νωρίτερα, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου συνομίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης με την Πρόεδρο της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”, Γιάννα Αγγελοπούλου. Η κ.Αγγελοπούλου ανέπτυξε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας τους στόχους και τις δράσεις της Επιτροπής για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης. Από την πλευρά της, η κ. Σακελλαροπούλου υπογράμμισε την υποστήριξη της Πολιτείας και του συνόλου των Ελλήνων στο έργο της Επιτροπής.

Την Τετάρτη, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου θα καταθέσει στεφάνι. Αναμένεται να παραστεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, ενώ έχουν κληθεί οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης.