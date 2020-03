Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΑΝ για κορονοϊό: γάντια και μάσκες όχι στον κάδο ανακύκλωσης

«Γάντια και μάσκες μίας χρήσης να μην πετιούνται στον μπλε κάδο ανακύκλωσης», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, Γιάννης Σιδέρης ύστερα από σχετική οδηγία που εξέδωσε ο ΕΟΑΝ για την αποφυγή της μετάδοσης του κορονοϊού.

Όπως επισημαίνει ο κ. Σιδέρης, «τα γάντια και μάσκες μίας χρήσεως κατασκευάζονται από υλικά, που έτσι κι αλλιώς δεν ανακυκλώνονται και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταλήγουν σε κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών». Όπως εξηγεί: «Επειδή ο ιός έχει αντοχή και ζει και στο περιβάλλον και στις επιφάνειες, καλό είναι να τα πετάμε στον πράσινο κάδο, προκειμένου να κατευθυνθούν κατευθείαν για ταφή». «Έτσι ώστε πραγματικά να θάψουμε τον ιό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Σιδέρη, «ο κίνδυνος που ελλοχεύει έχει να κάνει με το γεγονός ότι στον μπλε κάδο μάσκες και γάντια ανακατεύονται και με άλλα υλικά ανακύκλωσης, ενώ καταλήγουν σε χειροδιαλογή. 'Αρα ένα μολυσμένο από τον ιό αντικείμενο, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα». «Με αυτή την οδηγία προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε κ ενημερώσουμε τους πολίτες προκειμένου να αποφύγουμε τη διασπορά του ιού», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σιδέρης.

Ενώ, όπως τονίζει, παράλληλα, «βασική προτεραιότητα για τον ΕΟΑΝ είναι η προστασία των ανθρώπων που δουλεύουν στα κέντρα διαλογής». «Προέχει η δημόσια υγεία. Αν θεωρούμε ότι στο σπίτι μπορεί να υπάρχει άτομο που έχει μολυνθεί και είναι σε περιορισμό, τότε θα πρέπει να αποφεύγουμε σε κάθε περίπτωση την ανακύκλωση υλικών», ξεκαθαρίζει, συμπληρώνοντας ότι «όλη η ουσία είναι να μην καταλήξει ένα "ύποπτο" υλικό σε μονάδα διαλογής». Καταλήγοντας, ο κ. Σιδέρης επισημαίνει ότι παρατηρείται και το απαράδεκτο φαινόμενο να πετιούνται μάσκες και γάντια στον δρόμο, κάτι το οποίο πρέπει να πάψει, όπως αναφέρει.

«Σε όλες μας τις υποθέσεις προέχει η δημόσια και η ατομική υγεία. Κάνουμε το καλύτερο για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού. Σε κάθε περίπτωση προστατευόμαστε και μένουμε σπίτι», δηλώνει καταλήγοντας ο κ. Σιδέρης.