Κοινωνία

Κορονοϊός: οδηγίες για τη μετακίνηση των αγροτών

Τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες για να κυκλοφορούν νόμιμα μετά την απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Οι επαγγελματίες αγρότες θα πρέπει να συμπληρώνουν τα έντυπα όπως κάνουν όλοι οι ελεύθεροι αυτοαπασχολούμενοι της χώρας, προκειμένου να μπορούν να εκτελέσουν τις εργασίες τους στους εξωτερικούς χώρους, μετά τους περιορισμούς ελεύθερης μετακίνησης που τέθηκαν σε ισχύ από την περασμένη Δευτέρα, 23 Μαρτίου.

Όπως τόνισαν πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων οι υπόχρεοι θα μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο Α που φέρει τον τίτλο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου» ή σε περίπτωση που το έντυπο δεν είναι διαθέσιμο, οφείλουν να συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία σε μια λευκή κόλλα χαρτί, στην οποία θα υπογράφουν και θα φέρουν μαζί τους πάντα με την ταυτότητα τους. Εφόσον δεν έχουν μαζί τους κάποια βεβαίωση μετακίνησης, διατρέχουν τον κίνδυνο να τους επιβληθεί το πρόστιμο των 150 ευρώ.

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του επαγγέλματος τους, οι αγρότες είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν στη σχετική φόρμα τη θέση/θέσεις στην οποία θα μετακινηθούν και στην οποία/οποίες θα παραμείνουν μέχρι το πέρας των εργασιών τους, καθώς επίσης και το ωράριο κατά τη διάρκεια του οποίου θα απασχοληθούν στις αγροτικές τους εργασίες.

Επίσης, απαραίτητο είναι, εφόσον ο επαγγελματίας αγρότης απασχολεί εργάτες γης, να τους παρέχει την ειδική βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου στην οποία πρέπει να αναγράφεται τα στοιχεία του αγρότη, το σημείο απασχόλησης και το ωράριο, ενώ το έγγραφο πρέπει ακόμα να φέρει τη σφραγίδα του αγρότη.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι, εφόσον τους ζητηθεί, οι αγρότες είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν την ταυτότητα τους και τη σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας και να τηρούν κατά γράμμα τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ για την αποφυγή συνωστισμού.

Κατά τα άλλα, σε ό,τι αφορά την κίνηση των αγροτών με οχήματα, ισχύουν τα όσα έχει ανακοινώσει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, δηλαδή ο περιορισμός των επιβαινόντων σε 2 άτομα ανά όχημα.

Μελισσοκόμοι

Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση των μελισσοκόμων, οι οποίοι την περίοδο αυτή μεταφέρουν τα μελίσσια τους σε άλλες περιοχές από τον τόπο διαμονής τους. Αυτό όμως, θα μπορεί να γίνει εφόσον έχουν δηλωμένα τα μελίσσια τους, και μαζί με το δελτίο αποστολής θα μπορούν να βγουν και εκτός της περιφερειακής τους ενότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που ανήρτησε στην ιστοσελίδα του ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Κοζάνης εφόσον οι μελισσοκόμοι είναι επαγγελματίες θα πρέπει να συμπληρώνουν το έντυπο Α, βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου. Σε περίπτωση που επιλέξουν να συμπληρώσουν μια απλή υπεύθυνη δήλωση σε ένα μία κόλλα χαρτί, θα πρέπει να αναγράφουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό μελισσοκομικού βιβλιαρίου και να αναφέρουν.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να μεταβώ από -δ/νση κατοικίας- σε -Μέρος όπου βρίσκονται τα μελισσοσμήνη- διότι βρίσκονται σε αυτό το σημείο τα -αριθμός μελισσοσμηνών- μελισσοσμήνη μου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες σε αυτά από τις -ώρα που πηγαίνετε- έως τις -ώρα που αποχωρείτε». Παράλληλα, θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους το μελισσοκομικό βιβλιάριο και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τους ερασιτέχνες μελισσοκόμους, αυτοί μπορούν να αναγράψουν σε ένα λευκό χαρτί ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό μελισσοκομικού βιβλιαρίου και να αναφέρουν: «Είμαι ερασιτέχνης μελισσοκόμος με κωδικό μελισσοκομικού βιβλιαρίου EL58/...... και είναι επιτακτική ανάγκη να μεταβώ από -δ/νση κατοικίας- σε -Μέρος όπου βρίσκονται τα μελισσοσμήνη- διότι βρίσκονται σε αυτό το σημείο τα -αριθμός μελισσοσμηνών- μελισσοσμήνη μου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες σε αυτά από τις -ώρα που πηγαίνετε- έως τις -ώρα που αποχωρείτε». Τέλος θα πρέπει να έχουν μαζί τους τόσο το μελισσοκομικό βιβλιάριο όσο και την αστυνομική ταυτότητα.