NYT: ανησυχία στις Βρυξέλλες για κρούσματα κορονοϊού στα hot spot της Ελλάδας

Τι ζητά η ΕΕ από την Αθήνα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times...

Υψηλόβαθμος ευρωπαίος αξιωματούχος αρμόδιος για ζητήματα μετανάστευσης δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η ΕΕ έχει ζητήσει από την Ελλάδα να μετακινήσει πρόσφυγες από τα νησιά της, οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να προσβληθούν από τον κορονοϊό.

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johansson δήλωσε ότι η Αθήνα αντιτίθεται σε μία τέτοια κίνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν υπάρξει κρούσματα της επιδημίας στους προσφυγικούς καταυλισμούς, παρά το γεγονός ότι η ασθένεια εξαπλώνεται στην υπόλοιπη χώρα.

“Εργαζόμαστε από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές αρχές για να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει να μειωθεί ο κίνδυνος όσο το δυνατόν περισσότερο στα υπερπλήρη hotspots στα νησιά”, δήλωσε η Johansson σε τηλεφωνική συνέντευξη. “Θα μπορούσε να είναι η μετεγκατάσταση των πλέον ευάλωτων ατόμων από τους υπερπλήρεις καταυλισμούς σε άλλες περιοχές στα νησιά”, προσέθεσε.

Το δημοσίευμα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1, Θανάσης Τσίτσας, επισημαίνει ότι η κατάσταση στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι δύσκολη, καθώς οι εγκαταστάσεις είναι σχεδιασμένες για να φιλοξενήσουν λίγες χιλιάδες ανθρώπους και τώρα έχουν καταλήξει να στεγάζουν 42.000. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις επανειλημμένως έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου και τώρα η κατάσταση είναι ακόμα πιο τεταμμένη μετά από την επιβολή των περιορισμών με στόχο την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η Ελλάδα ισχυρίζεται ότι λαμβάνει ανεπαρκή βοήθεια από την ΕΕ αναφορικά για τη μέριμνα των προσφύγων που φθάνουν μέσω Τουρκίας, η οποία προσφάτως άφησε περισσότερους μετανάστες και πρόσφυγες να εγκαταλείψουν την επικράτειά της με στόχο να φθάσουν στην Ευρώπη.

Για να κατευνάσει Αθήνα και Άγκυρα, η ΕΕ υποσχέθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι θα υποδεχθεί 1.600 ασυνόδευτα παιδιά από τους καταυλισμούς. Η Johansson είπε ότι δεν έχει συμβεί ακόμη και ότι οι ελληνικές αρχές πρέπει να ταυτοποιήσουν τους ανηλίκους και εξέφρασε την ελπίδα να μπορέσει να ξεκινήσει η επανεγκατάσταση κατά τις προσεχείς εβδομάδες. [EU Asks Greece to Move Migrants Most at Risk From Coronavirus Out of Crowded Camps]