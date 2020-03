Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 22 νεκροί, 821 τα κρούσματα στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκε το τελευταίο 24ωρο ο αριθμός των κρουσμάτων και των θανάτων στην χώρα μας, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον κ. Τσιόδρα.

78 νέα κρούσματα του κορονοϊού επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων από COVID-19 σε 821.

22 ασθενείς (18 άνδρες και 4 γυναίκες) κατέληξαν. Ο τελευταίος νεκρός είναι ένας Γερμανός καθηγητής στην Κρήτη και έγινε γνωστός λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, όπως ενημέρωσε ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του Υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας.

134 άνθρωποι νοσηλεύονται, εκ των οποίων 53 είναι διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων είναι τα 67 έτη.

36 άτομα που νόσησαν έχουν πλέον πάρει εξιτήριο.

Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί εργαστηριακά περισσότερα από 4.000 δείγματα.

Ο κ. Τσιόδρας έκανε ειδική αναφορά, για μια ακόμα φορά, στην προστασία των ηλικιωμένων. Ειδικότερα, όσον αφορά στα γηροκομεία, τόνισε πως μπορεί να αποτελέσουν τους “αδύναμους κρίκους” εάν δεν λάβουν αυστηρότατα μέτρα, υπενθυμίζοντας τα πρόσφατα παραδείγματα σε οίκους ευγηρίας στις ΗΠΑ και στην Ισπανία. «Δεν θέλουμε ούτε ένα ύποπτο περιστατικό σε γηροκομείο», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την καθολική απαγόρευση επισκεπτηρίου σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Υπενθύμισε, ακόμη, ορισμένες από τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για τα μέτρα προφύλαξης απέναντι στον κορονοϊό.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του και με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής επετείου, ο κ. Τσιόδρας δήλωσε: «Ηρωικές μνήμες μας υπενθυμίζουν ηρωικές συμπεριφορές, που είναι απαραίτητες τις ημέρες αυτές και τονίζουν την ανάγκη για αλληλεγγύη μεταξύ όλων μας στον κοινό αγώνα απέναντι στον κοινό εχθρό».