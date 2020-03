Κόσμος

Ατλάντα – Κορονοϊός: Ανήλικο βρέθηκε μαζί με τη νεκρή μητέρα του

Μόνο του με τη σορό της μητέρας του βρέθηκε ένα παιδί, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Ένα παιδί 4-5 ετών βρέθηκε μόνο του, μαζί με τη νεκρή μητέρα του, στο σπίτι τους στην Τζόρτζια, με τις Αρχές να κάνουν γνωστό ότι η γυναίκα είχε κορονοϊό.

Οι Υγειονομικές Αρχές εκτιμούν ότι η 42χρονη ήταν νεκρή για 12 -16 ώρες και το παιδί ήταν μαζί της από την ώρα του θανάτου της.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν το παιδί έχει κορονοϊό.

Σύμφωνα με τοπική εφημερίδα της Ατλάντα, η νεκρή εντοπίστηκε από εκπρόσωπο κοινωνικής υπηρεσίας που επισκέφτηκε το σπίτι της.

Η 42χρονη ήταν τεχνικό στο τμήμα Μαστού τοπικού νοσοκομείο, ωστόσο δεν έχει γίνει σαφές το πώς κόλλησε τον κορονοϊό.

Μία ακόμα εργαζόμενη στο ίδιο νοσοκομείο, το at Piedmont, κατέληξε επίσης από τον κορονοϊό.

Στην Τζόρτζια, της Ατλάντα, έχουν καταγραφεί πάνω από 1000 κρούσματα και 38 θάνατοι.