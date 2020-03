Κοινωνία

Σεισμός στο Ιόνιο

Νέα σεισμική δόνηση στη δυτική Ελλάδα.

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 4.3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που προέρχεται από απόσταση 302 χλμ δυτικά-νοτιοδυτικά της Αθήνας, σημειώθηκε στις 09:38, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 53 χλμ. δυτικά των Στροφάδων.