Κοινωνία

Κορονοϊός: Αλλαγές στις αιτήσεις για άδειες οπλοφορίας

Τι ισχύει για τις άδειες οπλοφορίας στην περίοδο της κρίσης. Τι θα γίνει με τις άδειες που λήγουν. Παράταση ισχύος για τις άδειες μοτοποδηλάτων.

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο λόγω των μέτρων αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορονοϊού, θα εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία για τις άδειες οπλοφορίας:

Αιτήματα για τη χορήγηση ή ανανέωση αδειών οπλοφορίας (για οποιοδήποτε λόγο) θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, είτε μέσω υπηρεσίας ταχυδρομείων είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεομοιοτυπίας (φαξ).

Διευκρινίζεται ότι, εφόσον το αίτημα υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεομοιοτυπίας (φαξ), ο ενσφράγιστος φάκελος με το ιατρικό πιστοποιητικό περί ψυχικής υγείας, θα αποστέλλεται μόνο μέσω υπηρεσίας ταχυδρομείων.

Τα αιτήματα χορήγησης ή ανανέωσης σκοπευτικών αδειών, μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 6-4-2020 χωρίς τη βεβαίωση της σκοπευτικής ομοσπονδίας (ΣΚ.Ο.Ε.) για τους αγώνες που πραγματοποίησαν. Η σχετική βεβαίωση θα υποβληθεί μετά την ως άνω ημερομηνία, εφόσον βεβαίως πραγματοποιηθούν αγώνες.

Ειδικά για τις άδειες κατοχής κυνηγετικών όπλων (A.K.K.O.) κινείται νομοθετική διαδικασία να παραταθούν για ένα (1) έτος, όσες λήγουν εντός του 2020.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα απαλλάσσονται από τις δυσμενείς συνέπειες της μη τήρησης της υποχρέωσής τους σχετικά με τις προθεσμίες:

της υποβολής του αιτήματος για την ανανέωση της άδειας τρείς (3) μήνες πριν τη λήξη της, (προσοχή το αίτημα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τη λήξη της άδειας),

της υποβολής του αιτήματος για την προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης εντός ενός (1) μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο,

της προσκόμισης τις πρώτες πέντε μέρες κάθε 6μήνου για την θεώρηση των αδειών που είναι σε ισχύ.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους, (στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας .

Για τα μοτοποδήλατα

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι παρατείνεται μέχρι την 30-06-2020 η προθεσμία για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων για το τρέχον έτος.