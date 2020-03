Κόσμος

Κορονοϊός: ιάθηκε ασθενής 100 ετών!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έδωσε τη μάχη και την κέρδισε, καταφέρνοντας να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, στο οποίο νοσηλευόταν για μέρες!

Ένας άνδρας 100 ετών, που είχε εξεταστεί και διαγνωστεί με κορονοϊό, ιάθηκε και πήρε την Τετάρτη εξιτήριο από το νοσοκομείο του Ρίμινι, στην ακτή της Αδριατικής, στο οποίο νοσηλευόταν, δήλωσε σήμερα στο AFP η Γκλόρια Λίζι, η αντιδήμαρχος της πόλης αυτής στην Ιταλία.

"Έχω φίλους που εργάζονται στο τοπικό νοσοκομείο με τους οποίους μιλάω το βράδυ, όταν τελειώνουμε τη δουλειά της ημέρας", δήλωσε τηλεφωνικώς. "Τις προάλλες μου είπαν ότι ένας κύριος, γεννηθείς το 1919, νοσηλεύτηκε διότι βρέθηκε θετικός στην COVID-19. Ο κύριος αυτός είχε καλή διάθεση και έγινε γρήγορα η μασκότ του νοσοκομείου", συνέχισε η αντιδήμαρχος του Ρίμινι.

"Χθες το βράδυ με πήραν τηλέφωνο για να μου πουν ότι ο κύριος αυτός βγήκε από το νοσοκομείο. Στους καιρούς που ζούμε είναι πάντα καλό να δίνουμε λίγη ελπίδα", κατέληξε η ίδια.

Με χιλιάδες νεκρούς και τα περισσότερα κρούσματα στην Ευρώπη, η Ιταλία παραμένει η χειρότερα πληγείσα χώρα από την πανδημία του νέου κορονοϊού. Ο μέσος όρος της ηλικίας των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους είναι τα 78 έτη, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ανώτερο Ινστιτούτο Υγείας (ISS).