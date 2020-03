Κόσμος

Κορονοϊός: πάνω από 15.500 οι θάνατοι στην Ευρώπη

Στοιχεία σοκ για την φονική πορεία του κορονοϊού στην Ευρώπη. Η Ιταλία πρώτη σε θανάτους. Ποιες χώρες ακολουθούν. Στους 26 οι νεκροί στην Ελλάδα.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Ευρώπη, σύμφωνα με έναν απολογισμό που συνέταξε το Γαλλικό Πρακτορείο με βάση στοιχεία από επίσημες πηγές. Τα κρούσματα σε όλη την Ευρώπη ανέρχονται επισήμως στα 268.191.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί πάνω 15.500 θάνατοι, εκ των οποίων οι περισσότεροι στην Ιταλία (8.165) και την Ισπανία (4.089), τις δύο χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο.

Οι γαλλικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα 365 νέους θανάτους εξαιτίας του νέου κορονοϊού, ανεβάζοντας σε 1.696 το σύνολο των ανθρώπων που έχουν υποκύψει στον ιό. Σοκ προκάλεσε η είδηση ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ένα 16χρονο κορίτσι.

Άλλοι 115 άνθρωποι πέθαναν στη Βρετανία τις τελευταίες 24 ώρες, έχοντας νοσήσει από τον νέο κορονοϊό, με αποτέλεσμα το σύνολο των νεκρών στη χώρα να ανέρχεται πλέον σε 578, την ώρα που ο αριθμός των κρουσμάτων που έχουν επίσημα καταγραφεί πέρασε το φράγμα των 10.000, έγινε γνωστό σήμερα από το υπουργείο Υγείας.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων μολύνσεων από τον κορονοϊό στην Ελβετία έφθασε τις 10.000 και ιατρικές μονάδες του στρατού βοηθούν τα νοσοκομεία να αντιμετωπίσουν την επιδημία που εξαπλώνεται. Η χώρα είχε καταγράψει μέχρι σήμερα το πρωί 10.714 κρούσματα και 161 θανάτους από τον κορονοϊό, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Δημόσιας Υγείας.

Σε συνολικά 6.398 ανέρχονταν μέχρι σήμερα, τις 15.00 τοπική ώρα (16.00 ώρα Ελλάδας), τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού στην Αυστρία, ο οποίος έχει προξενήσει ήδη τον θάνατο 49 ανθρώπων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του αυστριακού υπουργείου Υγείας, το οποίο ταυτόχρονα καταγράφει την διενέργεια, έως σήμερα, συνολικά 35.995 τεστ διάγνωσης του ιού και την αποθεραπεία 112 ανθρώπων οι οποίοι είχαν νοσήσει από τον ιό.

Στην Ελλάδα, το 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 71 νέα κρούσματα του κορονοϊού , ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό ασθενών από COVID-19 σε 892, όπως ενημέρωσε ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του Υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας. Σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα, κατέληξαν 26 ασθενείς, 21 άνδρες και 5 γυναίκες.

Εκτός από την Ευρώπη και οι ΗΠΑ βρίσκονται μπροστά σε ένα τεράστιο εφιάλτη. Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας του νέου κορονοϊού μόνο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, επίκεντρο της επιδημίας στις ΗΠΑ, αυξήθηκε ραγδαία μέσα σε 24 ώρες, με 100 επιπλέον νεκρούς, ανεβάζοντας στους 385 το σύνολο αυτών από την έναρξη της πανδημίας, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της πολιτείας Άντριου Κουόμο.

Μέχρι σήμερα το πρωί, η πολιτεία των σχεδόν 20 εκατομμυρίων κατοίκων είχε καταγράψει πάνω από 37.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα του Covid-19, τόνισε ο Κουόμο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Ο αριθμός των νεκρών στις ΗΠΑ ξεπέρασαν χθες βράδυ τους 1.000.

Σε 75 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν πεθάνει στην Τουρκία έχοντας προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό, καθώς 16 ακόμη θάνατοι καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού αυξήθηκαν στη γειτονική χώρα κατά 1.196 φτάνοντας τα 3.629, τόνισε ο αρμόδιος υπουργός.