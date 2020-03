Κοινωνία

Κορονοϊός - Απαγόρευση Κυκλοφορίας: Βίντεο από έλεγχο μέσα σε λεωφορείο

Η κάμερα του “Καλημέρα Ελλάδα” κατέγραψε τον έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί στους επιβάτες λεωφορείου στη Λ. Συγγρού.

Ολοένα και πιο αυστηροί γίνονται οι έλεγχοι για την εφαρμογή της απαγόρευσης άσκοπης κυκλοφορίας, στο πλαίσιο των μέτρων ενάντια στη διασπορά του κορονοϊού.

Στη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης στην πρωινή εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, η κάμερα του ΑΝΤ1 κατέγραψε τον έλεγχο που διενεργήθηκε στους επιβάτες λεωφορείου, στη Λ. Συγγρού.

Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, όλοι οι επιβάτες είχαν εξασφαλίσει την προβλεπόμενη άδεια μετακίνησης και είχαν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας. Ως εκ τούτου, δεν επιβλήθηκε κάποιο πρόστιμο, το οποίο υπενθυμίζεται πως είναι της τάξης των 150 ευρώ.