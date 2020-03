Υγεία - Περιβάλλον

Χορήγηση κολχικίνης σε ασθενείς με κορονοϊό

Μελέτη της GRECCO-19 (The Greek study in the Effects of Colchicine in Covid-19 complicationsprevention)...

Η κολχικίνη είναι η πρόταση της Ελλάδας στη μάχη με τον κορονοϊό.

Η χορήγηση κολχικίνης σε ασθενείς με coronavirus disease-19 για την πρόληψη της εξέλιξης και των επιπλοκών της νόσου σχεδιάστηκε από 43 διεθνούς φήμης επιστήμονες από την Ελλάδα, την Ιταλία (Humanitas University), την Ισπανία (University of Valencia) και την Αμερική (Yale University). Έχει ως στόχο να διερευνήσει την πιθανότητα αντιμετώπισης ή/και πρόληψης των δυσμενών επιπλοκών της νόσου COVID-19 με χορήγηση κολχικίνης. Στη ερευνητική προσπάθεια πρωτοστατεί ομάδα Ελλήνων επιστημόνων, μεταξύ αυτών κορυφαίοι καρδιολόγοι και λοιμωξιολόγοι που χαίρουν ιδιαίτερης απήχησης στη διεθνή ιατρική κοινότητα. Επιδιωκόμενος στόχος είναι η αντιμετώπιση των επιπλοκών της νόσου τόσο στους πνεύμονες όσο και στην καρδιά.

Η κολχικίνη, είναι ένα φθηνό φάρμακο γνωστό εδώ και πολλά χρόνια στην ιατρική κοινότητα. Χρησιμοποιείται με σχετική ασφάλεια σε παθήσεις της καρδιάς (συχνότερη εξ αυτών είναι η οξεία περικαρδίτιδα) αλλά χορηγείται και σε άλλες παθήσεις όπως ο μεσογειακός πυρετός και η νόσος Αδαμαντιάδη-Bechcet. Μάλιστα όσον αφορά τις καρδιαγγειακές παθήσεις, η ίδια ερευνητική ομάδα έχει πρωτοπορήσει σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου (επί οξέων στεφανιαίων συνδρόμων και για πρόληψη καρδιακών αρρυθμιών) παράγοντας σημαντικές δημοσιεύσεις, γνώση η οποία έχει ενσωματωθεί σε συγγράμματα αναφοράς.

Υποθέτουμε ότι η έγκαιρη χορήγηση της ίσως μειώνει την επιθετικότητα της πνευμονίας και άρα μειώνει τις πιθανότητες ο ασθενής να αναπτύξει αναπνευστική ανεπάρκεια η οποία θα χρειαστεί μηχανική υποστήριξη (διασωλήνωση). Επιπλέον, θεωρούμε ότι η κολχικίνη θα μειώσει την πιθανότητα επιπλοκών στην καρδιά όπως η μυοκαρδιακή βλάβη που παρατηρείται στην πλειοψηφία των ασθενών που οδηγούνται σε μονάδες εντατικής θεραπείας ή την πρόληψη επεισοδίων μυοκαρδίτιδας μιας επιπλοκής που παρατηρήθηκε σε ένα ποσοστό ασθενών που πέθανε.

Η ομάδα των Ελλήνων γιατρών και λοιμωξιολόγων ερευνά την επίδραση της συγκεκριμένης ουσίας σε ασθενείς του Covid-19 είναι:.

Σπυρίδων Γ. Δευτεραίος, Γεράσιμος Σιάσος, Γεώργιος Γιαννόπουλος, Δημήτριος Α. Βραχάτης, Χρήστος Αγγελίδης, Σωτηρία Γ. Γιωτάκη, Παναγιώτης Γαργαλιάνος, Ελένη Γιαμαρέλλου, Χαράλαμπος Γώγος, Γεώργιος Δαΐκος, Μάριος Λαζανάς, Παγώνα Λάγιου, Γεώργιος Σαρόγλου, Νικόλαος Σύψας, Σωτήριος Τσιόδρας, Δημήτριος Χατζηγεωργίου, Νικόλαος Μουσσάς, Αναστασία Κοτανίδου, Νικόλαος Κουλούρης, Ευάγγελος Οικονόμου, Ανδρέας Καούκης, Χαράλαμπος Κοσσυβάκης, Κωνσταντίνος Ραϊσάκης, Κατερίνα Φουντουλάκη, Μιχάλης Κόμης, Δημήτριος Τσιαχρής, Ελένη Σαρρή, Ανδρέας Θεοδωράκης, Luis Martinez-Dolz, Sanz-Sanchez Jorge, Bernhard Reimers, Giulio G. Stefanini, Michael Cleman, Δημήτριος Φιλίππου, Χριστόφορος Δ. Ολύμπιος, Βλάσιος Ν. Πυργάκης, Ιωάννης Γουδέβενος, Γεώργιος Χάχαλης, Θεόφιλος Μ. Κωλέττης, Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης, Δημήτριος Τούσουλης, Χριστόδουλος Στεφανάδης.

Όπως δήλωσε ο κ. Στεφανάδης στο Mega, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η κολχικίνη μπορεί να είναι ευεργετική στους ανθρώπους που νοσούν από τον κορονοϊό.

«Η πρόταση πέρασε ομόφωνα από την επιτροπή του ΕΟΔΥ, πέρασε το πρωτόκολλο ομόφωνα και ξεκινάει άμεση η κλινική εφαρμογή του με τη δεοντολογία που απαιτείται. Έχουμε την πεποίθηση ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά. Είναι μια προσπάθεια από Έλληνες γιατρούς, πρωτοπόρους σε παγκόσμιο επίπεδο» τόνισε ο Χριστόδουλος Στεφανάδης.