Ζώδια

Γάμος vs συμβίωση: Τι επιλέγουν τα ζώδια και με ποια κριτήρια

Ποια είναι η πραγματική άποψη που έχει κάθε ζώδιο για αυτό το θέμα; Γάμος ή συμβίωση; Τι επιλέγουν τα ζώδια;

Ο γάμος σαν θεσμός περνά κρίση τα τελευταία χρόνια με τα ζευγάρια συχνά να τον αποφεύγουν και να προτιμούν να συμβιώσουν χωρίς τυπικές επιβεβαιώσεις αλλά δεν λείπουν και τα ζευγάρια που θέλουν να τιμήσουν τις παραδόσεις και τις πατροπαράδοτες αξίες αποφασίζοντας να επικυρώσουν και επίσημα τη αγάπη τους και τα δεσμά του γάμου να τους ενώσουν με το ταίρι τους με δόξα και τιμή!

ΚΡΙΟΣ

Τον Κριό δεν τον πιάνεις πουθενά, άλλα μπορεί να λέει και άλλα να κάνει στο τέλος! Το σίγουρο είναι ότι φοβάται κάθε είδους δέσμευση! Τον «πνίγει» και μόνο η σκέψη ότι θα είναι για πάντα με έναν άνθρωπο και ότι θα χάσει την ανεμελιά και την ελευθερία του! Οπότε, σε περίπτωση που τον ρωτήσεις τι προτιμά, τον γάμο ή την συμβίωση, θα σου απαντήσει τίποτα από τα δύο! Ωστόσο, ένας Κριός είναι πολύ πιο πιθανό να κάνει έναν ξαφνικό γάμο, παρά να τον δεις να συμβιώνει για ένα μεγάλο διάστημα και μετά να παίρνει την απόφαση του γάμου! Είναι παρορμητικός και βιαστικός σε όλα και από τη στιγμή που θα το πάρει απόφαση, τίποτα δεν θα μπορεί να τον σταματήσει!

ΤΑΥΡΟΣ

Ο Ταύρος θέλει πολύ να κάνει οικογένεια, όμως αυτή την απόφαση δεν μπορεί να την πάρει και τόσο εύκολα. Θέλει η σχέση του να είναι δοκιμασμένη, δεν θέλει να ρισκάρει… Για το λόγο αυτό θα επιλέξεις να μείνει με το ταίρι του για ένα διάστημα, για να δει αν θα μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους στην καθημερινότητά τους! Η συμβίωση δεν είναι δικαιολογία για να αποφύγει το γάμο, αλλά είναι το στάδιο που θα οδηγεί στην πορεία στα σκαλιά της εκκλησίας… Από τη στιγμή που ο Ταύρος έχει πάρει την απόφαση ότι βλέπει σοβαρά έναν άνθρωπο, θα κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει κοντά του!

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ο Δίδυμος είναι αρκετά φιλελεύθερος και ανοιχτόμυαλος στις ιδέες. Δεν δεσμεύεται εύκολα, θεωρεί ότι κάθε άνθρωπος είναι και θα είναι για πάντα ελεύθερος, ακόμα και αν κάποια στιγμή παντρευτεί! Οι ιδέες του είναι αρκετά προοδευτικές και δεν είναι ο άνθρωπος που θεωρεί ότι δύο άνθρωποι για να είναι για πάντα μαζί, πρέπει οπωσδήποτε να είναι παντρεμένοι! Έτσι λοιπόν, προσαρμόζεται στις συνθήκες γύρω του και μπορεί εύκολα να συμβιώσει και να παντρευτεί, αρκεί να μην έχει πιεστεί για να πάρει την απόφαση αυτή, αλλά να είναι αυτό που εκείνη τη στιγμή το θεωρεί σωστό!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ο Καρκίνος είναι λάτρης της οικογένειας και ένας από τους βασικούς στόχους της ζωής του είναι να πραγματοποιήσει κάποια στιγμή έναν γάμο και να κάνει παιδιά! Δεν είναι και τόσο υπέρ της συμβίωσης, αλλά προτιμά όταν μία σχέση πηγαίνει για σοβαρά, όλα να γίνονται με τον παλιό, καλό παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή ένας αρραβώνας και στην συνέχεια ένας γάμος! Ακόμα και αν οι συνθήκες είναι τέτοιες που πρέπει να συμβιώσει πριν παντρευτεί, είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να έχει οριστεί και κάποια ημερομηνία γάμου! Ο Καρκίνος είναι της άποψης ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβιώνεις με έναν άνθρωπο, αν δεν υπάρχει η προοπτική να παντρευτείς…

ΛΕΟΝΤΑΣ

Το Λιοντάρι μπορεί να είναι αρκετά προοδευτικό και ανοιχτόμυαλο, να είναι η ψυχή της παρέας και να δίνει την εντύπωση ότι δεν τον καίει και τόσο πολύ ο γάμος, στην πραγματικότητα όμως είναι αρκετά συντηρητικός στις απόψεις του περί γάμου και συμβίωσης! Όταν ο Λέοντας είναι ερωτευμένος και έχει δει μία σχέση στα σοβαρά, θέλει να το κατοχυρώσει, να είναι βέβαιος, να μπει αυτή η υπογραφή που θα του εξασφαλίσει ότι θα είναι για πάντα μαζί με το ταίρι του. Δεν βρίσκει κανέναν λόγο απλά και μόνο να συμβιώνει με έναν άνθρωπο, χωρίς να υπάρχει κοινός σκοπός και κοινά όνειρα… Ακόμα και αν συμβιώσει, θα το κάνει για πολύ λίγο χρονικό διάστημα και μετά θα ασκήσει… βέτο για γάμο!



ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Ο Παρθένος μπορεί να είναι συντηρητικός στις απόψεις του, όμως δεν δεσμεύεται εύκολα! Για να πει ότι με έναν άνθρωπο θα μείνει για πάντα μαζί και θα δημιουργήσουν οικογένεια, πρέπει να πειστεί πρώτα, όχι με τα λόγια αλλά με τις πράξεις, ότι όντως υπάρχουν καλές προοπτικές! Ο Παρθένος λοιπόν, προτιμά να υπάρχει πρώτα το στάδιο της συμβίωσης, όπου θα μπορέσει να διαπιστώσει αν ταιριάζουν απόλυτα τα… χούγια και οι συνήθειες με το σύντροφό του και στη συνέχεια παίρνει την απόφαση για γάμο! Ο Παρθένος είναι της άποψης ότι μία σχέση με έναν άνθρωπο μπορεί να είναι καλή, όμως στη συμβίωση κάτι μπορεί να χαλάσει! Για το λόγο αυτό, η συμβίωση είναι για τον Παρθένο ένα τεστ για το γάμο…



ΖΥΓΟΣ

Ο Ζυγός είναι το ζώδιο της συντροφικότητας και ο βαθύτερος σκοπός του είναι να βρει το άλλο του μισό, με το οποίο θα ζήσει μία όμορφη κοινή ζωή! Είναι το ζώδιο που επιλέγει εύκολα το γάμο, όμως δεν θέλει να προβληματίζεται και να μπαίνει σε διλήμματα… Ακολουθεί πάντα τους ρυθμούς της σχέσης του, αλλά και τις αποφάσεις που θα πάρει το ταίρι του, και δεν αγχώνεται ιδιαίτερα για την εξέλιξη που θα υπάρξει! Τις περισσότερες φορές λοιπόν ο Ζυγός, οδεύει κατευθείαν προς το γάμο, γιατί οι συνθήκες στη σχέση του τον οδηγούν προς αυτόν… Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ζυγός είναι τόσο διπλωμάτης και καταφερτζής, που μπορεί να σε τυλίξει σε μία κόλλα χαρτί, χωρίς να το καταλάβεις!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Από τη στιγμή που ένας Σκορπιός είναι ερωτευμένος, θέλει να είναι 24ώρες το 24ωρο μαζί με το ταίρι του… Έτσι λοιπόν, από το ξεκίνημα μίας «δυνατής» σχέσης θα τον δεις αμέσως να συμβιώνει, γιατί δεν μπορεί να κάνει μακριά από το σύντροφό του! Έχει μάλιστα και το εξής: Όταν είναι ερωτευμένος, θεωρεί ότι το ταίρι του, του ανήκει και ακόμα και αν δεν έχει προκύψει ένας γάμος, θεωρεί ότι έχει βρει τον άνθρωπο του! Έτσι λοιπόν, όλα παίρνουν το ρυθμό τους και ο Σκορπιός οδεύει πολύ γρήγορα στα σκαλιά της Εκκλησίας…Πολύ απλά γιατί θέλει να κατοχυρώσει ότι ο δεσμός είναι νόμιμος και μόνιμος και τίποτα δεν θα μπορέσει να σταθεί εμπόδιο!

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ο φιλελεύθερος Τοξότης δεν βρίσκει κανέναν λόγο για να παντρευτεί, είναι της άποψης ότι μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια, ακόμα και αν δεν τελέσει το μυστήριο του γάμου! Έτσι λοιπόν, όταν έχει βρει το σύντροφο με τον οποίο ταιριάζει απόλυτα, δηλαδή τον σύντροφο που δεν τον πιέζει, τότε μπορεί άνετα να συμβιώσει… Θα πάρει την απόφαση του γάμου, μονάχα για να ευχαριστήσει την οικογένεια, τους φίλους ή και το ταίρι του, γιατί στην πραγματικότητα αν ο ίδιος έχει κατασταλάξει ότι έχει βρει τον άντρα (ή την γυναίκα) της ζωής του, θεωρεί ότι τίποτα δεν θα αλλάξει με μία απλή υπογραφή!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Ο Αιγόκερως είναι ένας συντηρητικός άνθρωπος… Μπορεί να ακολουθεί έναν σύγχρονο τρόπο ζωής, όμως ποτέ δεν μπορεί να ξεπεράσει την σκέψη: «τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει η οικογένεια»! Είναι της άποψης ότι ο προορισμός ενός ανθρώπου είναι η δημιουργία οικογένειας, επομένως αν έχει εξασφαλίσει καλή δουλειά και χρήματα, και φυσικά έχει βρει το σύντροφό του, τότε δεν βρίσκει το λόγο να μην παντρευτεί! Δεν συμφωνεί με την ιδέα της απλής συμβίωσης, δεν βρίσκει το λόγο ένα ζευγάρι να μένει σε ένα σπίτι σαν να είναι παντρεμένοι, χωρίς να έχει επισφραγιστεί ο δεσμός με έναν γάμο!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ο Υδροχόος είναι ένας απρόβλεπτος άνθρωπος και ποτέ δεν μπορείς με σιγουριά να πεις τι σε περιμένει όταν είσαι στο πλάι του… Υπάρχουν Υδροχόοι που είναι πολύ συντηρητικοί και που σε εντυπωσιάζουν με τις παραδοσιακές τους απόψεις, υπάρχουν όμως και Υδροχόοι που είναι τόσο άπιαστοι και φιλελεύθεροι, που προκαλούν έντονα με τις επιλογές του! Ο Υδροχόος τις περισσότερες φορές παίρνει εντελώς ξαφνικά την απόφαση και παντρεύεται… Και κάνει τους πάντες να μένουν με το στόμα ανοιχτό με την επιλογή του! Γενικότερα όμως, δεν είναι ενάντια στη συμβίωση, ιδιαίτερα αν έχει βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο περνά καλά!

ΙΧΘΥΕΣ

Ο Ιχθύς από όταν θυμάται τον εαυτό του, ονειρεύεται έναν παραμυθένιο γάμο! Όταν βρίσκει τον άνθρωπό του, δεν βρίσκει κανέναν λόγο για να συμβιώσει και να μην παντρευτεί… Θέλει να νιώσει την σιγουριά και την ασφάλεια που του προσφέρει ένας γάμος, θέλει να εκπληρώσει τα όνειρά του και σίγουρα, η συμβίωση δεν μπορεί να τον κάνει να νιώσει σταθερότητα! Έτσι λοιπόν, πού το πάει, πού το φέρνει, καταφέρνει όταν το βάλει στο μυαλό του, να παντρευτεί το άτομο που έχει επιλέξει, χωρίς πρώτα να έχει συμβιώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί του!?

Πηγή: astrologos.gr