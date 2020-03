Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: Έμπορος μηχανών εξαπατούσε πολίτες ότι πουλάει μάσκες

Αρχίζουν έλεγχοι για τα τεστ κορονοϊού. Τι λέει ο Υφ. Ανάπτυξης για το πρόστιμο σε φαρμακαποθήκη για αισχροκέρδεια. Τι αποκάλυψε ο έλεγχος σε βενζινάδικα συγκεκριμένου νησιού.

«Από την Δευτέρα θα υπάρξει καταγραφή σε όλα τα αποθέματα των τεστ για κορονοϊό, προκειμένου να ελέγξουμε όσους εισάγουν και εμπορεύονται αυτά τα τεστ και να μην υπάρχουν κρούσματα αισχροκέρδειας», είπε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης, «έχουν γίνει 300 έλεγχοι σε όλο το φάσμα της αγοράς και έχουν επιβληθεί περίπου 20 πρόστιμα για παράνομες πρακτικές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «σε φαρμακαποθήκη επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ για αυξημένο περιθώριο κέρδους». Όπως επεσήμανε, ήδη το Υπουργείο γνωρίζει τα διαθέσιμα αποθέματα και τις τιμές στην αγορά, με τα εύλογα περιθώρια κέρδους.

Ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι λειτουργεί η γραμμή 1520 για τις καταγγελίες των πολιτών, αναφέροντας ότι μέσω ενός τηλεφωνήματος σε αυτή, συνελήφθη έμπορος μοτοσικλετών στην Καστοριά, ο οποίος διαφήμιζε στο διαδίκτυο ότι πουλάει προστατευτικές μάσκες και πήρε από πολίτη 3.500 ευρώ, δίχως να του παραδώσει υλικό.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης, αποκαλύφθηκε ότι σε νησί στο οποίο λειτουργούν τρία βενζινάδικα, υπήρχε συνεννόηση των πρατηριούχων για τις τιμές πώλησης. Από τις αρμόδιες Αρχές επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ σε κάθε πρατηριούχο για εναρμονισμένη πρακτική και μάλιστα ο φάκελος της υπόθεσης έχει προωθηθεί για να ασκηθούν διώξεις σε βάρος των επαγγελματιών.