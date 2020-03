Πολιτική

Κουτσούμπας: Το τέλος των μύθων και των ψευδαισθήσεων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Άρθρο του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στον «Ριζοσπάστη».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε άρθρο του στον «Ριζοσπάστη» του Σαββατοκύριακου, υπό τον τίτλο «Το τέλος των μύθων και των ψευδαισθήσεων» και υπότιτλο «Για να αντιμετωπίσουμε το παρόν και να προετοιμάσουμε το αύριο» υπογραμμίζει ότι «το περιεχόμενο της παρέμβασης του Κόμματός μας σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες αποτυπώνεται με το σύνθημα: «Μένουμε δυνατοί, δεν μένουμε σιωπηλοί».

«Δεν μένουμε σιωπηλοί μπροστά στις ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Δεν μένουμε σιωπηλοί μπροστά στην εργοδοτική αυθαιρεσία και την πολιτική της κυβέρνησης, που επιδιώκει να φορτώσει και αυτήν την κρίση στις πλάτες των εργαζομένων» προσθέτει.

«Σπάμε το σιωπητήριο», αναφέρει στη συνέχεια του άρθρου του, «που θέλουν να επιβάλουν η κυβέρνηση και η μεγάλη εργοδοσία στο όνομα τού «όλοι μαζί να ξεπεράσουμε κι αυτήν την κρίση», απαύγασμα μιας υποκριτικής αστικής ηθικής».

Όπως εξηγεί, «δεν μπορούμε «όλοι μαζί» να κάνουμε τις προσλήψεις υγειονομικών, να επιτάξουμε τον ιδιωτικό τομέα, να πάρουμε μέτρα πρόληψης και προστασίας, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία και μέσα προστασίας των εργαζομένων. Αυτά, στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, οφείλει να τα κάνει η κυβέρνηση και το κράτος του οποίου ηγείται, μαζί με την τάξη που έχει την πραγματική εξουσία και ιδιοκτησία. Κι αυτό μέχρι η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα «όλοι μαζί», ενωμένοι, να τους παραμερίσουν οριστικά και αμετάκλητα και να οικοδομήσουν μια κοινωνία όπου τα κοινωνικά αγαθά θα βρίσκονται στην προτεραιότητα, σε αντίθεση με το καπιταλιστικό κέρδος που οδηγεί στο θάνατο συνανθρώπους μας».

Αναφέρεται στη διεκδίκηση μέτρων ενίσχυσης των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων, στην ακύρωση των 40.000 απολύσεων, προσθέτοντας «δεν νομιμοποιούμε μέτρα που παίρνονται επ' αφορμή της επιδημίας, με στόχο όμως να μονιμοποιηθούν, όπως αυτά που αφορούν στην περαιτέρω «ευελιξία» της εργασίας».

Σημειώνει ότι η «ύπουλη και εκ του πονηρού» επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης της ΝΔ να τα ανάγει όλα στην «ατομική ευθύνη» έχει στόχο να κρύψει τις τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα Υγείας, για τις οποίες ευθύνεται η πολιτική συνολικά της ΕΕ, την οποία έχουν αποδεχτεί και ενστερνιστεί όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, ενώ και τα αναγκαία περιοριστικά μέτρα σταματούν «έξω από τις «πύλες» των χώρων δουλειάς, όπου οι εργαζόμενοι συνωστίζονται χωρίς τα άκρως απαραίτητα μέτρα προφύλαξης».

«Για όλα τα παραπάνω, «λογαριαζόμαστε» από τώρα και με την κυβέρνηση της ΝΔ και με την ασύδοτη μεγάλη εργοδοσία. Δεν το αφήνουμε για μετά, στο όνομα των ειδικών συνθηκών, οι οποίες επιβάλλουν τάχα σήμερα τη σιωπή μιας ψευδεπίγραφης «ομοψυχίας», όπως προβάλλουν ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα, καλώντας ουσιαστικά τον λαό σε αφοπλισμό και υποταγή».

Ο Δ. Κουτσούμπας εξηγεί στο άρθρο του γιατί ο πρώτος μύθος που καταρρέει τις μέρες της πανδημίας είναι ότι «μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα και να συμβάλουν έτσι πραγματικά στην αντιμετώπιση της κατάστασης».

«Αποδεικνύεται με δραματικό τρόπο η αναγκαιότητα ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος Υγείας, με κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης» υπογραμμίζει και καταθέτει τις προτάσεις του ΚΚΕ για όσα απαιτούν οι συνθήκες.

Ως δεύτερο μύθο που καταρρέει αναφέρει αυτόν που αφορά στην «επιστροφή στην κανονικότητα» και στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία μπαίνει σε βαθιά ύφεση καθώς και ότι μεγαλώνει ο κίνδυνος νέας καπιταλιστικής κρίσης, με την πανδημία να λειτουργεί όχι ως κύρια αιτία, αλλά ως καταλύτης.

Προσθέτει ότι τα μέτρα που παίρνουν η ΕΕ και οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της δεν πρόκειται να ανακόψουν αυτήν την πορεία και σημειώνει ότι πάλι οι εργαζόμενοι θα κληθούν να καλύψουν τα νέα δημοσιονομικά κενά και τις νέες δανειοδοτήσεις.

Χαρακτηρίζει «ανέκδοτο» την «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», και τονίζει ότι αναδεικνύεται η αναγκαιότητα «μιας πολιτικής και στρατηγικής επιλογής που θα οδηγεί σε αποδέσμευση από αυτήν με την εργατική τάξη, τον λαό της κάθε χώρας να έχει την εξουσία και την ιδιοκτησία».

Ο Δ. Κουτσούμπας τονίζει ότι «σήμερα χρεοκοπεί ο ίδιος ο καπιταλισμός, η ίδια η οικονομία της αγοράς σε όλες της τις εκδοχές, που ακυρώνει κάθε δυνατότητα η εργατική τάξη, ο λαός, να απολαμβάνει υψηλού επιπέδου παροχές Υγείας σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, ακριβώς γιατί έχει ως βασικό του κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος».

«Απέναντι στη σαπίλα του χρεοκοπημένου καπιταλισμού, προβάλλει η ανωτερότητα του σοσιαλισμού που εξασφάλισε υγεία, περίθαλψη σε όλους και μάλιστα στον προηγούμενο αιώνα» σημειώνει.

«Η χειροπιαστή υπεροχή του σοσιαλισμού, της κοινωνικής ιδιοκτησίας και του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού, είναι η μεγάλη παρακαταθήκη για την επόμενη ημέρα.

Αρνιόμαστε την πολιτική «καραντίνα», αντιπαλεύουμε την «καραντίνα» στη σκέψη. Σκεφτόμαστε, μελετάμε και δρούμε, αντιμετωπίζοντας το σήμερα, προσαρμόζοντας τη δράση μας, με το βλέμμα όμως στο αύριο, προετοιμάζοντας το αύριο» καταλήγει στο άρθρο του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.?