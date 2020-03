Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Προοδευτική βελτίωση των φαινομένων από την Κυριακή. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά και βαθμιαία βελτίωση μετά το απόγευμα προβλέπεται για την Κυριακή.

Θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι, 3 με 4 μποφόρ, τοπικά στα νότια 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, κυρίως στα βόρεια.

Ο καιρός την Κυριακή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Βόλου, διαπιστώνει την ύπαρξη Περονόσπορου στη Φακή. Την εμφάνισή του έκανε ο περονόσπορος σε καλλιέργειες με φακές σε περιοχές των νομών Λάρισας , Μαγνησίας και Φθιώτιδας. Συνθήκες ανάπτυξης: Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών είναι ευνοϊκές για τη ανάπτυξη του μύκητα και την μετάδοση του. Η ασθένεια ευνοείται από ομιχλώδη, υγρό και ψυχρό καιρό. Για την πραγματοποίηση των μολύνσεων είναι απαραίτητη η διαβροχή των φύλλων επί 4-6 ώρες, με θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 7,5-20 βαθμούς Κελσίου ή όταν έχουμε σχετική υγρασία 80-90% επί 12 ώρες και θερμοκρασίες μικρότερες των 15 βαθμών.

O περονόσπορος είναι μία πολύ σοβαρή ασθένεια των ψυχανθών. O μύκητας διαχειμάζει στα προσβεβλημένα φυτικά υπολείμματα και στον προσβεβλημένο σπόρο. Η μετάδοση του παθογόνου σε μεγάλες αποστάσεις γίνεται με το σπόρο. Η διασπορά των σπορίων του μύκητα γίνεται με τη βροχή και τον άνεμο.

Συμπτώματα: Στην κάτω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται λευκές βαμβακώδεις εξανθήσεις, ενώ στην άνω επιφάνεια κίτρινες και τελικά καστανές γωνιώδεις κηλίδες. Η ασθένεια εμφανίζεται με παρόμοια συμπτώματα και στους λοβούς. Ακόμη προσβάλλονται οι σπόροι, στην επιφάνεια των οποίων σχηματίζονται καστανές βυθισμένες κηλίδες.

Καταπολέμηση: Nα γίνουν ψεκασμοί των φυτών μόνο μετά με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων του παθογόνου στις καλλιέργειες φακής με εκλεκτικά για τον περονόσπορο και επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: