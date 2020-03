Υγεία - Περιβάλλον

Δέκα χιλιάδες ασπίδες προσώπου και μάσκες μοιράζονται σε γιατρούς της Θεσσαλονίκης

Το υγειονομικό υλικό προστασίας παράχθηκε στη Θεσσαλονίκη», τονίζει ο πρόεδρος του ΙΣΘ Νίκος Νίτσας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα μοιράσει στα μέλη του, τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του SARS-CoV-2, πέντε χιλιάδες ασπίδες προσώπου κι άλλες πέντε χιλιάδες υφασμάτινες μάσκες. «Με πρωτοβουλία και έξοδα του συλλόγου θα προμηθευτούν οι συνάδελφοι μέλη του ΙΣΘ -οι οποίοι άλλοι εργάζονται σε δημόσιες δομές υγείας και άλλοι στον ιδιωτικό τομέα που «βάζει πλάτη» ώστε να μην επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο το ΕΣΥ, υγειονομικό υλικό προστασίας που παράχθηκε στη Θεσσαλονίκη» επεσήμανε ο πρόεδρος του ΙΣΘ Νίκος Νίτσας.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προσπάθησε άμεσα να καλύψει μια βασική έλλειψη στη μάχη κατά του κορονοϊού που απειλεί και την πατρίδα μας. Είναι γνωστές και καταγεγραμμένες οι ελλείψεις -σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο- και ο ΙΣΘ δεν μπορούσε να καθίσει με σταυρωμένα χέρια. Κινηθήκαμε γρήγορα όπως έπρεπε ώστε να εφοδιαστούν οι συνάδελφοι με μια έξτρα προστασία. Αυτές οι ασπίδες προσώπου αλλά και οι υφασμάτινες μάσκες είναι η απόδειξη ότι όταν συνεργάζονται φορείς, εθελοντές κ.α. δεν μπορεί παρά το αποτέλεσμα να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της μάστιγας»

Ο πρόεδρος του ΙΣΘ Ν. Νίτσας συνεχάρη τους γιατρούς της πρώτης γραμμής που με κίνδυνο της ζωής τους στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και ευχαρίστησε τα μέλη της δράσης «COVID-19 Response Greece». Όπως είπε «στηρίζουμε και εμπιστευόμαστε εμπράκτως όσους εργάζονται για την προστασία της δημόσιας υγείας και της κοινωνίας γενικότερα. Ο ΙΣΘ θα παραμείνει αρωγός των μελών του και θα προσπαθήσει να βρει κι άλλες λύσεις -αξιοποιώντας δυνάμεις του τόπου μας- ώστε να προστατεύσει γιατρούς και ασθενείς. Είμαστε σίγουροι ότι όπως και στο παρελθόν, η επιστημονική κοινότητα θα τα καταφέρει και τώρα να εξαλείψει τον κίνδυνο του κορονοϊού»

Σχετική επιστολή του ΙΣΘ προς τα μέλη του επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση από την έναρξη της πανδημίας από τον SARS-CoV-2 έχοντας ως προτεραιότητα τη προστασία της Δημόσιας Υγείας, αλλά πρώτα από όλα την προστασία των μελών του, προκειμένου αυτά να παραμείνουν υγιή για να συνεχίσουν να συνεισφέρουν σε αυτή τη μάχη.

Τις τελευταίες ημέρες δεχόμαστε επαναλαμβανόμενα αιτήματα από τα μέλη μας, ώστε να παρέμβουμε στο Υπουργείο Υγείας για να καλυφθούν οι ελλείψεις σε Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)–Personal Protective Equipment (PPE), προς όλους του Ιατρούς Θεσσαλονίκης, σε αυτούς που εργάζονται σε δημόσιες δομές, αλλά και στους ιδιώτες συναδέλφους μας. Με συνεχείς επιστολές, αλλά και αδιάλειπτη επικοινωνία, ενημερώνουμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για τη κατάσταση στη Θεσσαλονίκη και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Επίσης για τον ίδιο λόγο ενημερώσαμε με επιστολή μας τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη εδώ.

Ο ΙΣΘ προσπάθησε να αγοράσει από το εξωτερικό μάσκες για τα μέλη του, αλλά κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περί δέσμευσης στα τελωνεία των εισαγομένων ΜΑΠ. Σε συνέχεια αυτής της προσπάθειας στραφήκαμε στην εγχώρια αγορά και προσεγγίσαμε επιχειρήσεις και εταιρείες ώστε να συνδράμουν σε ιδέες ή παραγωγή ΜΑΠ με ό,τι υλικά έχουμε διαθέσιμα στην χώρα μας.

Έτσι με τη συνδρομή της εθελοντικής δράσης COVID-19 Response Greece, αγοράσαμε για αρχή 5000 ασπίδες προσώπου. Επίσης σε συνεργασία με βιοτεχνίες κατασκευάσαμε 5000 υφασμάτινες μάσκες 2 επιπέδων οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν σε όλα τα μέλη μας. Ο κάθε ιατρός δικαιούται μία ασπίδα και μία μάσκα οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για την υψηλότερη κατά το δυνατόν προστασία. Επίσης η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει δεσμευθεί για την διάθεση ΜΑΠ (γάντια, μάσκες, αντισηπτικά) τις επόμενες μέρες.

Σας ενημερώνουμε ότι η υφασμάτινη μάσκα 2 επιπέδων σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί medical device για τον SARS-CoV-2. Είναι απλά ένα μέσο προσωπικής προστασίας, το οποίο σε συνδυασμό με την ασπίδα αυξάνει το ποσοστό προστασίας χωρίς όμως να φτάνει το επίπεδο προστασίας της μάσκας N95 ή FFP2-3. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο στην αγορά, είναι το ελάχιστο δυνατό που μπορούμε να προσφέρουμε για την βελτίωση της προσωπικής μας προστασίας.

Οι μάσκες στο επάνω μέρος τους φέρουν άνοιγμα στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί φίλτρο και πρέπει να πλένονται καθημερινά σε υψηλές θερμοκρασίες . Οι προσπάθειες μας αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται στην ανεύρεσή του κατάλληλου φίλτρου ώστε να βελτιωθεί περισσότερο η ασφάλεια που παρέχουν. Όταν οι προσπάθειές μας ευοδωθούν ο ΙΣΘ θα ενημερώσει τα μέλη του.

Η διανομή θα ξεκινήσει την Κυριακή 29-03-2020 από τις 10:00 μέχρι τις 16:00 και θα εξυπηρετηθούν αρχικά οι πρώτες ειδικότητες αιχμής (Παθολόγοι, Πνευμονολόγοι, Αναισθησιολόγοι, Εντατικολόγοι, Γενικοί Ιατροί, ΩΡΛ και Παιδίατροι) σε ειδικό stand που θα τοποθετηθεί επί της Λεωφόρου Νίκης στο ύψος της Πλατείας Αριστοτέλους.

Για να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας οι ενδιαφερόμενοι θα σταματούν με τα αυτοκίνητά τους κατά προτίμηση -και σε κάθε περίπτωση τηρώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της πολιτικής προστασίας- για δευτερόλεπτα μπροστά από το stand, θα δίνουν μια φωτοτυπία του αποδεικτικού-βεβαίωσης που σας έχει αποσταλεί με e-mail τη Δευτέρα 23-03-2020 και θα παραλαμβάνουν την ασπίδα και τη μάσκα.

Τη Δευτέρα 30-03-2020 από τις 10:00 μέχρι τις 14:00 θα εξυπηρετηθούν όλες οι ειδικότητες με τον ίδιο τρόπο. Για οδηγίες συναρμολόγησης και αποστείρωσης της ασπίδας πιέστε εδώ. Είμαστε σε συνεχή αναζήτηση και νέων πηγών ΜΑΠ και θα σας ενημερώνουμε για κάθε νέα εξέλιξη» .