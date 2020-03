Υγεία - Περιβάλλον

Οδηγίες για τα σκουπίδια και την ανακύκλωση “στον καιρό του κορονοϊού” (βίντεο)

​Αναλυτικές διευκρινίσεις από το ΥΠΕΝ για την απόρριψη των μέσων προστασίας από την επιδημία, ώστε να αποτραπεί εξάπλωση του ιού.