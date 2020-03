Κόσμος

ΗΠΑ: πρώτος θάνατος κρατούμενου από κορονοϊό

Ισάριθμοι οι κρατούμενοι και οι σωφρονιστικοί που έχουν προσβληθεί απο την νόσο. Ποιά μέτρα μελετώνται για την αποτροπή εξάπλωσης της επιδημίας.

Ο Πάτρικ Τζόουνς, 49χρονος κρατούμενος στη Λουιζιάνα που εξέτιε κάθειρξη 27 ετών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, έγινε ο πρώτος τρόφιμος ομοσπονδιακής φυλακής που πέθανε από την ασθένεια COVID-19 που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα· το πρωί της Κυριακής ώρα Ελλάδας) η ομοσπονδιακή υπηρεσία φυλακών (BOP).

Συνολικά 14 κρατούμενοι και 13 μέλη του προσωπικού σε ομοσπονδιακές φυλακές σε όλες τις ΗΠΑ έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό, σύμφωνα με τον ιστότοπο της BOP. Ο Τζόουνς κρατείτο σε φυλακή σχετικά χαμηλού επιπέδου ασφάλειας, στο Όουκντεϊλ της Λουιζιάνας και εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα τη 19η Μαρτίου, σύμφωνα με την BOP.

Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, ο Τζόουνς έπασχε από υποκείμενα νοσήματα που τον καθιστούσαν περιστατικό υψηλού κινδύνου. Πέντε ακόμα τρόφιμοι στην ίδια φυλακή έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό, διευκρίνισε η BOP.

Δικηγόροι και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων των σωφρονιστικών υπαλλήλων έχουν ζητήσει τις τελευταίες ημέρες από το υπουργείο Δικαιοσύνης να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να ανακόψει την εξάπλωση του ιού. Η BOP εφαρμόζει κάποιες νέες πολιτικές, όπως την αναστολή των επισκέψεων προσωρινά και την επιβολή καραντίνας 14 ημερών σε κρατούμενους.