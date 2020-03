Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Κρίσιμος μήνας ο Απρίλιος, καμία χαλάρωση στα μέτρα για τον κορονοϊό

Τι είπε για την πορεία της εξάπλωσης του ιού στην χώρα μας. Πως ανταποκρίνεται το σύστημα υγείας. Τι ανέφερε για τις προσλήψεις γιατρών αλλά και τις ΜΕΘ.

Στις 15 Απριλίου θα έχουμε μια εικόνα σχετικά με το αν τα μέτρα που έχουμε ληφθεί για τον κορονοϊό, από το κλείσιμο των σχολείων μέχρι τα μέτρα καραντίνας, θα αποδώσουν, τόνισε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

«Καταλαβαίνω ότι αυτό εμπεριέχει υπομονή και πειθαρχία, αλλά κανένας πιστεύω δεν θέλει να διακινδυνεύσει την υγεία του ίδιου της οικογένειά του», σημείωσε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Σχετικά με την έως τώρα πορεία της εξάπλωσης του ιού, είπε ότι η χώρα μας βρίσκεται εντός της καμπύλης δηλαδή η νόσος επεκτείνεται αλλά με τέτοιο ρυθμό που επιτρέπει στα νοσοκομεία και στο δημόσιο σύστημα υγείας να ανταποκρίνεται. Προειδοποίησε ότι ο Απρίλιος είναι μήνας «πάρα πολύ κρίσιμος» και δεν πρέπει να υπάρξει καμιά χαλάρωση γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να πάμε σε σενάρια καταστροφής αν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να μείνουμε σπίτι μας. «Να μην χαλαρώσει κανείς», σημείωσε ο κ. Κικίλιας λέγοντας ότι αυτό, είναι ο νέος πατριωτισμός.

Στις 870 οι ΜΕΘ στην Ελλάδα - Παραγγελία 600 αναπνευστήρων

Ο υπουργός Υγείας, τόνισε πως έως τώρα έχουν εγκριθεί πάνω από 4.200 προσλήψεις γιατρών και προσωπικού στα νοσοκομεία που σε μεγάλο ποσοστό έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία. Όσον αφορά τις ΜΕΘ, ο κ. Κικίλιας είπε ότι μαζί με εκείνες του ιδιωτικού τομέα «ξεπερνούμε τις 870 και συνεχίζουμε». Ανακοίνωσε επίσης ότι έχει γίνει παραγγελία 600 αναπνευστήρων και εξήρε το έργο γιατρών και νοσηλευτών κάνοντας λόγο για «σύγχρονους ήρωες».

Για τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, σχολίασε πως η μόνη του έννοια είναι οι άνθρωποι που πρέπει να νοσηλευθούν και πως προσυπογράφει τους ανθρώπους που στηρίζουν τη χώρα σε αυτή την συγκυρία ανεξαρτήτως της πολιτικής τους τοποθέτησης. «Φρονώ ότι και στην αντιπολίτευση υπάρχουν φωνές λογικής που αντιλαμβάνονται την εθνική προσπάθεια», είπε ο κ. Κικίλιας.

Για τις εξελίξεις στην Καστοριά, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι έχουν σταλεί 27 γιατροί και μετά την επίσκεψη κλιμακίου του ΕΟΔΥ το Σάββατο στην περιοχή, σήμερα θα μεταβεί ο κ. Χαρδαλιάς για να διαπιστώσει την κατάσταση και τα μέτρα.

«Οτιδήποτε προκύπτει πρέπει να αντιδράμε άμεσα και να βρίσκουμε λύσεις. Εάν προσέξουμε πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τον ιό», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Τόνισε πως όπως έως τώρα βαδίσαμε με ψυχραιμία και σχέδιο, έτσι πρέπει να συνεχιστεί και κατά τον Απρίλιο.