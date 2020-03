Οικονομία

Μπούχαλης στον ΑΝΤ1: πρωτοφανής η κρίση που έφερε ο κορονοϊός και στον τουρισμό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Καθ. Μάρκετινγκ Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ αναλύει την κατάσταση και κάνει δυσοίωνες προβλέψεις για το επόμενο διάστημα.