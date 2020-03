Κόσμος

Κορονοϊός: Νεκρό βρέφος στις ΗΠΑ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος του βρέφους. Αύξηση στον αριθμό των νεκρών. «Χάθηκε» κι άλλος ομογενής.

Ούτε ενός έτους δεν ήταν το βρέφος που πέθανε σήμερα από κορονοϊό στο Ιλινόι, το νεαρότερο σε ηλικία θύμα της πανδημίας στις ΗΠΑ.

Τα αίτια του θανάτου του είναι υπό διερεύνηση, ωστόσο η ηλικία του έχει σοκάρει.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας, τα κρούσματα στις ΗΠΑ ανέρχονται σε 124.686 και ο αριθμός των νεκρών σε 2.191, ενώ ακόμα δεν έχει δοθεί οδηγία από τον Τραμπ για καραντίνα. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χθες ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής καραντίνας σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ και Κονέντικατ, σήμερα έδωσε τελικά «ταξιδιωτική οδηγία» στους κατοίκους των εν λόγω πολιτειών να μην μετακινούνται για 15 μέρες.

Στην Νέα Υόρκη ζούσε και ο τρίτος ομογενής από την Κρήτη που χάνει τη ζωή του από τον κορονοϊό. Ο 70χρονος Στέλιος Βολικάκης είναι ο δεύτερος Κρητικός που χάνει τη ζωή του τελευταίο 48ώρο στις ΗΠΑ.

Στις 7 Μαρτίου είχε γίνει κρητικός χορός στο Staten Island και οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πάνω από 40 κρούσματα, προερχόμενα μόνο από τον συγκεκριμένο χορό πολλοί εξ’ αυτών έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι άλλοι δύο Κρητικοί βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο του Staten Island.

Μεταξύ των Ελληνοαμερικανικών που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση είναι και ένας γιατρός, ενώ δέκα συνάδελφοί του βρίσκονται στη φάση της ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλύτερη, αφού είτε έχουν αποσωληνωθεί είτε αναρρώνουν σε απομόνωση στα σπίτια τους.