Life

Τραμπ: Οι ΗΠΑ δε θα πληρώσουν για το Χάρι και την Μέγκαν

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σαφής ότι οι ΗΠΑ δεν πληρώνουν για την ασφάλεια του πρώην πριγκιπικού ζεύγους εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να πληρώσει για την ασφάλεια του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του, Μέγκαν, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έγραψε στο Twitter ότι το ζεύγος, είναι φίλος και θαυμαστής της Βασίλισσας και του Ηνωμένου Βασιλείου και πως «ακούστηκε» ότι ο Χάρι και η Μέγκαν, που αποφάσισαν να μετοικίσουν στον Καναδά, τώρα αφήνουν τον Καναδά για να πάνε στις ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ, ωστόσο, δεν θα πληρώσουν για την ασφάλειά τους. Εκείνοι πρέπει να πληρώσουν!».

Τον Ιανουάριο ο Χάρι και η Μέγκαν ανακοίνωσαν ότι αποποιούνται τις υποχρεώσεις τους, ως μέλη της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας και θα εργαστούν για να εξασφαλίσουν μόνοι τους τα εισοδήματά τους.