Οικονομία

Κορονοϊός: προς παράταση η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Τι σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να διευκολυνθεί η καταβολή των φόρων από τους υπόχρεους.

Μετάθεση του χρόνου υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, αλλά και δυνατότητα εξόφλησης των αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων που θα συσσωρευτούν στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε πολλές δόσεις εξετάζει ήδη το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί αλλά και βρίσκονται «προ των πυλών», με στόχο τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, εξετάζεται όπως για πρώτη φορά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μετατεθεί ακόμη και για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τη «Ναυτεμπορική».

Με δεδομένο ότι τα όποια περιοριστικά μέτρα έχουν ληφθεί αναμένεται να επεκταθούν και τον Απρίλιο, χωρίς να αποκλείεται και ο Μάιος, η προθεσμία λήξης των δηλώσεων δεν θα είναι η 30ή Ιουνίου.

Ταυτόχρονα, η πολιτική ηγεσία του υπ. Οικονομικών έχει ήδη δεχθεί εισηγήσεις και εξετάζει το ενδεχόμενο όπως κατά την καταβολή των φόρων που θα συγκεντρωθούν μετά τον Ιούνιο δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους υπόχρεους να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε 24 ή ακόμη και σε 48 δόσεις.