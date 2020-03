Κοινωνία

Άγριο φονικό στην Αρχαία Ολυμπία

Τα πρώτα στοιχεία για το άγριο φονικό. Στα χέρια των Αρχών ο δράστης.

Έγκλημα με θύμα έναν 77χρονο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Άσπρα Σπίτια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ ο 68χρονος δράστης πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά την 72χρονη σύζυγο του θύματος.

Λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία συνέλαβε τον 68χρονο δράστη, ο οποίος προηγουμένως είχε απειλήσει με το ίδιο όπλο τον γιο των ηλικιωμένων, ενώ όσον αφορά τα αίτια του φονικού, ερευνάται το ενδεχόμενο των κτηματικών διαφορών.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, ο 77χρονος μαζί με την σύζυγό του κατευθύνονταν σήμερα το πρωί με αγροτικό αυτοκίνητο σε χωράφι τους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν γεωργικές εργασίες.

Στην διαδρομή συνάντησαν τον 68χρονο, ο οποίος τους πλησίασε και με την καραμπίνα που κρατούσε, πυροβόλησε στο πρόσωπο τον 77χρονο, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει επί τόπου την ζωή του.

Στην συνέχεια πυροβόλησε την 72χρονη τραυματίζοντάς την στον θώρακα και το πόδι.

Φεύγοντας από το σημείο ο δράστης, πήρε το αυτοκίνητο του 77χρονου, με σκοπό να διαφύγει προς το χωριό.

Όμως στην διαδρομή συνάντησε τον γιο των ηλικιωμένων, ο οποίος κατευθυνόταν με τρακτέρ προς το χωράφι τον γονιών του.

Βλέποντας ο γιος τον 68χρονο να οδηγεί το αυτοκίνητο του πατέρα του, υποψιάστηκε πως κάτι συνέβαινε και προσπάθησε να τον σταματήσει.

Τότε ο 68χρονος τον απείλησε με όπλο και προσπάθησε να απομακρυνθεί.

Αμέσως μετά ο γιος ειδοποίησε την Αστυνομία και έπειτα από λίγο οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 68χρονο, ο οποίος κρατούσε ακόμα το όπλο.

