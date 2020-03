Πολιτική

ΕΕ: Στηρίζουμε την Ελλάδα στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

“Βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, παρακολουθώντας την κατάσταση”, τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να υποστηρίζει την Ελλάδα για να διαχειριστεί την προσφυγική κρίση και αυτό άλλωστε υπογράμμισαν την Παρασκευή στο Κοινό Ανακοινωθέν τους και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν αρμόδιος για τα προσφυγικά.

«Πολλά άτομα που ήταν στα σύνορα επέστρεψαν στην Τουρκία. Η ΕΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας ώστε να διαχειρισθεί την έκτακτη κατάσταση. Αυτό άλλωστε επαναλήφθηκε στη Δήλωση των αρχηγών και κυβερνήσεων την Παρασκευή» υπογράμμισε συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος και προσέθεσε:

«Συνεχίζουμε λοιπόν να υποστηρίζουμε την Ελλάδα και αυτό εξυπακούεται με την έκφραση της αλληλεγγύης, με μέτρα ενίσχυσης και μέσω της αναθεώρησης του προϋπολογισμού».

Απαντώντας σε ερώτηση περί παραβίασης ή μη του δικαιώματος ασύλου στην Ελλάδα ο εκπρόσωπος δήλωσε:

«Βέβαια το δικαίωμα στο άσυλο είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο πρέπει να γίνεται σεβαστό. Οποιαδήποτε παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων πρέπει να αποτελεί αντικείμενο έρευνας από τις ελληνικές αρχές. Και βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, παρακολουθώντας την κατάσταση και για να εξασφαλίσουμε ότι το νομικό πλαίσιο της ΕΕ γίνεται σεβαστό.

Σε ό,τι αφορά στο δικαίωμα του ασύλου, η Επίτροπος Γιόχανσον μίλησε με τις ελληνικές αρχές όταν επισκέφθηκε στις αρχές του μήνα την Ελλάδα. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο νόμος θα καταργηθεί 1η Απριλίου και δεν έχουμε πληροφορίες για προσανατολισμό της ελληνικής κυβέρνησης να δώσει νέα παράταση».