Κόσμος

Κορονοϊός: δραματική η κατάσταση στις ΗΠΑ

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπέρασαν τις 163.000, μακράν ο μεγαλύτερος αριθμός από κάθε άλλη χώρα του πλανήτη.

Ο αριθμός των νεκρών που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού στις ΗΠΑ ξεπέρασε τους 3.000 το βράδυ της Δευτέρας, ενώ ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων ξεπέρασε τα 163.000, κατά δεδομένα του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, που ενημερώνονται συνεχώς.

Οι ΗΠΑ είναι μακράν η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στον κόσμο (163.429), ενώ οι θάνατοι εξαιτίας της ασθένειας COVID-19 έχουν φθάσει πλέον τους 3.008.

Να σημειωθεί ότι το ορόσημο των 2.000 θανάτων ξεπεράστηκε μόλις το Σάββατο.