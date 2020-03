Αθλητικά

Super League: αποφασίζει για το πρωτάθλημα και το “ψαλίδι” στα συμβόλαια

Η επανεκκίνηση των πρωταθλημάτων και οι ημερομηνίες που… τρέχουν θα απασχολήσουν το ΔΣ της Super League.

Το μεθαυριανό (Πέμπτη 2/4, 16:00) διοικητικό συμβούλιο της Super League 1, μέσω τηλεδιάσκεψης, έχει ως πρώτο-πρώτο θέμα στην «ατζέντα» την παράταση αναστολής των πρωταθλημάτων της Λίγκας (και συναφή ζητήματα). Δεν είναι ωστόσο, αυτό το θέμα που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της κουβέντας ανάμεσα στις 14 ομάδες, στην πρώτη συνάντησή τους μετά από 18 ημέρες και το τελευταίο έκτακτο Δ.Σ., όπου μπήκε «λουκέτο» σε πλέι-οφ και πλέι-άουτ λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η επανεκκίνηση των πρωταθλημάτων, σαφώς και είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους πάντως, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση ουδείς μπορεί να κάνει προβλέψεις ή να προγραμματίσει ένα πλάνο με «απόλυτες» ημερομηνίες. Τα πάντα άλλωστε, εξαρτώνται από την πορεία της πανδημίας τόσο στη χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό και βεβαίως από το κατά πόσο θα υπάρξει ύφεση μετά από ένα εύλογο διάστημα. Σε σημείο που να καταστεί εφικτό να δοθεί το «πράσινο φως» από την κυβέρνηση και τις υγειονομικές αρχές για «επιστροφή» των ομάδων, αρχικά στις προπονήσεις κι ακολούθως σε (κεκλεισμένους των θυρών) αγώνες.

Στο συγκεκριμένο θέμα η Λίγκα έχει ξεκαθαρίσει πως θα ακολουθήσει βήμα-βήμα, κάθε κυβερνητική οδηγία αξιολογώντας σε εβδομαδιαία βάση τα δεδομένα γύρω από την εξάπλωση του ιού Covid-19 Αντίστοιχα ξεκάθαρη βεβαίως, είναι και η διάθεση του συνεταιρισμού να εξαντληθεί κάθε χρονικό περιθώριο και να ολοκληρωθεί κανονικά η σεζόν 2019/20, τόσο με τα πλέι-οφ και πλέι-άουτ της Super League, όσο και με τους δεύτερους ημιτελικούς και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Ακόμη κι αν χρειαστεί να τραβήξει όλο αυτό χρονικά ως τον Ιούλιο, απ' τη στιγμή που και οι UEFA/FIFA είναι ανοικτές σ' αυτό το ενδεχόμενο, έχοντας (μαζί με την Ένωση Ευρωπαϊκών Λιγκών) ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση των εγχώριων πρωταθλημάτων.

Το αγωνιστικό λοιπόν, η αναστολή και τα πλάνα ολοκλήρωσης της χρονιάς είναι το ένα (και λίγο πιο μακρινού ορίζοντα) θέμα του Δ.Σ. της Πέμπτης στη Super League 1.

Το κύριο θέμα όλων των ομάδων ωστόσο, ήταν και παραμένει το οικονομικό και το πώς θα περιοριστεί -μέσω μίας κοινής «στρατηγικής»- η (δεδομένη) «ζημιά» από την αναστολή των πρωταθλημάτων κι όλα τα υπόλοιπα... απόνερα του κορονοϊού.

Και στο τραπέζι της συζήτησης θα πέσει για πρώτη φορά η προοπτική περικοπών στα συμβόλαια παικτών/προπονητών, για όσα διάστηκε διαρκέσει το «lockdown» (και) στα ελληνικά γήπεδα. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, υπήρξαν πολλές διαβουλεύσεις και προτάσεις την τελευταία εβδομάδα ανάμεσα στους συλλόγους. Εντούτοις, η πρόταση που φαίνεται να κερδίζει «έδαφος» στην παρούσα φάση, είναι αυτή που περιλαμβάνει «ψαλίδι» κατά 30% σε όλα τα συμβόλαια ποδοσφαιριστών και προπονητικών επιτελείων (αρχικά) για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Δηλαδή το... ανοιξιάτικο τρίμηνο που θεωρείται δεδομένο πως θα διαρκέσει η αναστολή της αγωνιστικής δράσης, με προοπτική να παραταθεί το συγκεκριμένο μέτρο και για τον Ιούνιο, εάν συνεχιστεί και τότε το «lockdown».

Όλο αυτό δεν είναι εύκολο να «περάσει», καθώς θα υπάρξουν αντιδράσεις από τους παίκτες και τον ΠΣΑΠ κι επ' αυτού πρέπει να υπάρξει συνεννόηση. Στη Super League 1 ωστόσο, θεωρούν πως θα πρέπει να παρθεί μία... γενναία απόφαση «κεντρικά», σαν ένα «σώμα» 14 ομάδων κι όχι από κάθε ΠΑΕ ξεχωριστά, προκειμένου να «περάσει» το συγκεκριμένο πλάνο περικοπών στη «βάση» των παικτών με μεγαλύτερη σαφήνεια και σταθερότητα. Και να μην ακολουθήσει... χάος.

Από εκεί και πέρα, είναι ξεκάθαρο πως θα γίνει μία συνολική κουβέντα και για τα τηλεοπτικά και το πώς σκοπεύουν να διαχειριστούν οι NOVA και ΕΡΤ τις αναστολές των πρωταθλημάτων, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης και σχετική επικοινωνία της Λίγκας με τα δύο κανάλια.