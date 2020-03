Κοινωνία

Χρονόπουλος στον ΑΝΤ1: Προσοχή στις απάτες με e-mail και στα ΑΤΜ (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Θερίζουν» οι απατεώνες, εκμεταλλευόμενοι ανυποψίαστους πολίτες. Ξεπέρασαν τις 9.000 οι παραβάσεις για άσκοπες μετακινήσεις.