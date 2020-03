Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Κλειστή με κάγκελα η παραλία (εικόνες)

Κιγκλιδώματα έβαλαν οι τοπικές Αρχές στην παραλία, μετά τις εικόνες συνωστισμού που παρατηρήθηκαν και χθες.

Με 400 σιδερένια κιγκλιδώματα και σχοινί κλείνει από σήμερα η Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, στο κομμάτι από το άγαλμα του Βότση έως το Μέγαρο Μουσικής, προκειμένου να μην επαναληφθούν εικόνες συνωστισμού στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορονοϊού.

Δύο φορτηγά της αντιδημαρχίας Καθαριότητας, μαζί με εργαζόμενους, μετέφεραν τα κιγκλιδώματα στο πλακόστρωτο και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να τοποθετηθούν στα κατάλληλα σημεία του παραλιακού μετώπου, υπό τις καθοδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. και της δημοτικής αστυνομίας.

Κατά τη σημερινή ημέρα θα ενημερώνονται οι πολίτες για την απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Νέα Παραλία ανεξαρτήτως εάν έχουν έγγραφη βεβαίωση ή έχουν στείλει sms στο 130333, ενώ από αύριο, Τετάρτη, θα κόβονται πρόστιμα σε όσους επιχειρήσουν να παραβούν την εφαρμογή του μέτρου.