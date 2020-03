Με υπογραφή...

Χατζηδάκης: κανένας φτωχός άνθρωπος δε θα μείνει χωρίς ρεύμα αυτή την περίοδο

Οι μπαταχτσήδες και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές δεν πρόκειται να τύχουν ειδής μεταχείρισης, υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Φτωχός άνθρωπος δεν θα μείνει χωρίς ρεύμα αυτήν την περίοδο, αλλά δεν θέλουμε οι πονηροί να εκμεταλλευτούν την κρίση, επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης.

«Υπάρχουν ηλεκτρονικά αρχεία, μπορεί να γίνει διασταύρωση για τους μπαταχτσήδες και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Αυτοί δεν θα τύχουν καμιάς ειδικής μεταχείρισης. Αντίθετα, υπήρχε προηγουμένως και θα εξακολουθήσει να υπάρχει ανοχή για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, είναι φτωχοί. Υπάρχει και από τη νομοθεσία σαφής κατεύθυνση γι αυτούς. Η ΔΕΗ και οι άλλοι πάροχοι κάνουν περαιτέρω εκπτώσεις στις ευπαθείς ομάδες», τόνισε ο υπουργός και κάλεσε όσους έχουν, να πληρώνουν τους λογαριασμούς, μιλώντας στο ΟΠΕΝ.

Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί ο μηχανισμός εγγυοδοσίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας των εταιριών ενέργειας. «Από ενέργεια δεν θα μείνουμε, εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι να μη μείνει το ταμείο», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

«Δεν υπάρχουν μηχανές με χρήματα. Αν οι εταιρείες έχουν σημαντική μείωση στις εισπράξεις τότε θα έχουν θέμα στη ρευστότητα. Δημιουργούμε τον μηχανισμό εγγυοδοσίας, αλλά η Ελλάδα δεν είναι υπερδύναμη και η ΔΕΗ ήταν στην εντατική μέχρι πριν από λίγο καιρό».

Ο υπουργός ανέφερε ότι το πιο φιλολαϊκό μήνυμα σήμερα είναι αυτό της υπευθυνότητας, γι αυτό και «πηγαίνουμε όσο επιτρέπουν οι δυνάμεις του συστήματος». Επανέλαβε εξάλλου ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι να υπάρχει αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων.