Κορονοϊός: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Μαρσέιγ

Η ανακοίνωση του γαλλικού συλλόγου για την απώλεια του μόλις 68 ετών πρώην προέδρου του.

Απεβίωσε ο πρώην πρόεδρος της Μαρσέιγ, Πάπε Ντιούφ σε ηλικία 68 ετών, μετά την μόλυνσή του από τον κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε η γαλλική ομάδα.

«Με μεγάλη θλίψη η Μαρσέιγ πληροφορήθηκε το θάνατο του Πάπε Ντιούφ», ανέφερε ο σύλλογος στο επίσημο λογαριασμό της στο Twitter η γαλλική ομάδα. «Ο Πάπε θα παραμείνει στην καρδιά της Μαρσέιγ για πάντα, ως ένας από τους σπουδαίους αρχιτέκτονες στην ιστορία του συλλόγου. Στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους αγαπημένους του».

Ο 68χρονος Σενεγαλέζος προσβλήθηκε από τον κορονοϊό και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο «Fann» του Ντακάρ από το περασμένο Σάββατο. Τις τελευταίες δύο ημέρες η κατάσταση της υγείας του χειροτέρεψε και διασωληνώθηκε. Έγιναν προσπάθειες για την αεροδιακομιδή του σε της Νίκαιας, το οποίο ειδικεύεται σε μολυσματικές ασθένειες.

Πρώην δημοσιογράφος και μάνατζερ παικτών, ο Ντιούφ ήταν πρόεδρος της Μαρσέιγ από το 2005 έως το 2009, όταν τελείωσε δύο φορές δεύτερη στη Ligue 1 και έφτασε σε δύο τελικούς του γαλλικού Κυπέλλου, χάνοντας και τους δύο. Η Μαρσέιγ στέφθηκε πρωταθλήτρια το έτος μετά την αναχώρησή του.

«Θα θυμόμαστε τον Πάπε Ντιούφ ως χαρισματικό, φιλόδοξο και παθιασμένο ηγέτης», ήταν η ανακοίνωση της γαλλικής λίγκα (LFP).