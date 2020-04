Κοινωνία

Ουρές και σήμερα στις τράπεζες (εικόνες)

Παρά τις χθεσινές συστάσεις, ενημερώσεις και επιπλήξεις, ουρές σχηματίστηκαν από νωρίς το πρωί και σήμερα έξω από τις τράπεζες.

Πλήθος κόσμου περιμένει έξω από υποκαταστήματα τραπεζών για να εξυπηρετηθεί, μετά το χθεσινό «πανικό» που προκάλεσε την επέμβαση της Αστυνομίας σε πολλές περιπτώσεις, ώστε να τηρηθούν τουλάχιστον τα μέτρα προστασίας.

Την Τρίτη, τελευταία μέρα του μήνα, ήταν πολλές οι τράπεζες που συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου απ’έξω, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρούνταν τα μέτρα προστασίας και η ορθή μεταξύ τους απόσταση.

Ως εκ τούτου, το απόγευμα της Τρίτης δόθηκε κοινή συνέντευξη Τύπου με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η οποία έδωσε διευκρινίσεις για πολλές συναλλαγές που μπορούν να γίνουν από το σπίτι, ενώ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπενθύμισε όλες τις υποχρεώσεις για τις οποίες έχουν παραταθεί οι προθεσμίες πληρωμής.

Και σήμερα ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες ουρές, όπως αυτήν που κατέγραψε η κάμερα του ΑΝΤ1 έξω από υποκατάστημα τράπεζας στην Καλλιθέα, όπου η ουρά φτάνει τα δύο οικοδομικά τετράγωνα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Στέλιος Πέτσας παρατήρησε ότι «τουλάχιστον σήμερα τηρούνται οι αποστάσεις», ενώ σημείωσε ότι γίνονται επαφές με τις τράπεζες για τη μείωση της προμήθειας για μεταφορά μέσω web banking, από τη μία τράπεζα στην άλλη.