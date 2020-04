Υγεία - Περιβάλλον

Χρηστάκης στον ΑΝΤ1: ο κορονοϊός είναι πιο ανθεκτικός στην ζέστη από άλλους ιούς (βίντεο)

Ο Καθ. Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Yale, τονίζει ότι πρέπει να αναμένεται νέο κύμα της επιδημίας το φθινόπωρο.