Ο Κάρολος μιλά πρώτη φορά για την “επαφή” του με τον κορονοϊό (βίντεο)

Η μαρτυρία του διαδόχου του βρετανικού θρόνου περιγράφει τα συμπτώματα, αλλά και τα συναισθήματα του τις ημέρες της απομόνωσης.

O πρίγκιπας Κάρολος της Βρετανίας, που ανάρρωσε από τη νόσο Covid-19, εξήρε την ανιδιοτελή αφοσίωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας του σε μια περίεργη και οδυνηρή, όπως τη χαρακτήρισε, περίοδο για το έθνος.

Ο 71χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου βγήκε από την αυτοαπομόνωση τη Δευτέρα, αφού εμφάνισε, όπως είπε, «ευτυχώς... σχετικά ήπια συμπτώματα», ενώ σύμφωνα με το γραφείο του η κατάσταση της υγείας του είναι πλέον καλή.

Σε ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Κάρολος ανέφερε ότι αν και έχει αναρρώσει, συνεχίζει να τηρεί την κοινωνική αποστασιοποίηση και τη γενική απομόνωση. Η σύζυγός του Καμίλα, ηλικίας 72 ετών, το τεστ της οποίας έχει βγει αρνητικό, παραμένει επίσης σε αυτο-απομόνωση έως το τέλος της εβδομάδας, για το ενδεχόμενο να εκδηλώσει συμπτώματα.

«Καθώς όλοι μας (το) μαθαίνουμε, είναι μια περίεργη, εκνευριστική και συχνά οδυνηρή εμπειρία, όταν η παρουσία της οικογένειας και των φίλων δεν είναι πλέον δυνατή και οι κανονικές δομές της ζωής ξαφνικά καταρρέουν», επισήμανε.

«Σε μια τόσο πρωτόγνωρη και αγχωτική περίοδο στις ζωές όλων μας, η σύζυγός μου και εγώ σκεφτόμαστε ειδικά όλους εκείνους που έχασαν τους αγαπημένους τους υπό τόσο δύσκολες και ασυνήθιστες συνθήκες και εκείνους που πρέπει να υπομείνουν την ασθένεια, την απομόνωση και τη μοναξιά» σημειώνει ο Κάρολος, από το σπίτι του στη Σκωτία.

Ο 71χρονος πρίγκιπας αποτίνει φόρο τιμής στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι οποίοι, όπως τονίζει, βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστια πίεση και κίνδυνο, ενώ υπογραμμίζει ότι η «πλήρης, ανιδιοτελής αφοσίωση στο καθήκον» κάνει το έθνος περήφανο.

«Ως έθνος, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια βαθιά απαιτητική κατάσταση, που όλοι μας έχουμε επίγνωση ότι απειλεί τον βιοπορισμό, τις επιχειρήσεις και την ευημερία εκατομμυρίων συμπατριωτών μας».

«Κανείς μας δεν μπορεί να πει πότε αυτό θα τελειώσει, όμως θα τελειώσει».