Κόσμος

Κορονοϊός: Ρεκόρ θανάτων σε μια μέρα στη Γαλλία

Η τέταρτη, κατά σειρά, χώρα που ξεπερνά το όριο των 4.000 θανάτων...

Οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας ανακοίνωσαν την Τετάρτη νέο ημερήσιο ρεκόρ με 509 νέους θανάτους από τον φονική επιδημία σε διάστημα 24 ωρών.

Οι νεκροί στη Γαλλία έφτασαν συνολικά τους 4.032 και η χώρα να γίνεται η τέταρτη κατά σειρά που ξεπερνά το όριο των 4.000 θανάτων, πίσω από την Ιταλία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία άγγιξε τους 24.639 (+1.882 από χθες).

Ο διευθυντής των υπηρεσιών Υγείας Ζερόμ Σαλμόν ανέφερε επίσης ότι ο αριθμός των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού αυξήθηκε στα 56.989, μια αύξηση 9%.

Πρόσθεσε πως 6.017 άνθρωποι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και πρέπει να διασωληνωθούν, ένας αριθμός αυξημένος κατά 8% σε σύγκριση με χθες.

Ο ημερήσιος απολογισμός της κυβέρνησης περιλαμβάνει μονάχα όσους ασθενείς πεθαίνουν στα νοσοκομεία, όμως οι αρχές λένε ότι θα μπορούν πολύ σύντομα να συγκεντρώνουν στοιχεία για τους νεκρούς στα γηροκομεία, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αύξηση των καταγεγραμμένων θανάτων.

Μπροστά στη συμφόρηση των μονάδων εντατικής θεραπείας, οι αρχές οργάνωσαν τη διακομιδή ασθενών προς περιοχές που έχουν πληγεί λιγότερο.

Τριάντα έξι εξ αυτών διακομίστηκαν σήμερα με τη βοήθεια δύο υπερταχειών (TGV) από το Παρίσι στη Βρετάνη, στη δυτική Γαλλία.