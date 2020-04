Υγεία - Περιβάλλον

Λαζανάς στον ΑΝΤ1: ο κορονοϊός επιβιώνει έως 72 ώρες πάνω σε αντικείμενα (βίντεο)

Απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συμπολίτες μας δίνει ο λοιμωξιολόγος. Οι εκτιμήσεις του για πορεία της επιδημίας και τον χρόνο άρσης των περιοριστικών μέτρων.