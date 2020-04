Πολιτική

Μητσοτάκης: Είμαστε στο τέλος της αρχής, καθοριστικός ο Απρίλιος

Παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην Ολομέλεια, όπου συζητείται η ΠΝΠ με τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης από τον κορονοϊό.

Σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση για την κύρωση των ΠΝΠ με μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι κάνει έναν πρώτο απολογισμό όσων έχουν γίνει αλλά και μια ανακοίνωση όσων θα ακολουθήσουν. «Δεν είμαστε στην αρχή του τέλους. Είμαστε ίσως στο τέλος της αρχής» τόνισε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας ότι είναι σημαντικό να μην υπερφορτωθεί το Σύστημα Υγείας.

Τόνισε ότι «ο Απρίλιος ίσως αποδειχθεί καθοριστικός για το μέλλον» και μίλησε για τα πρώτα «συγκρατημένα ελπιδοφόρα αποτελέσματα» αλλά και για το ότι «όσα έρχονται απαιτούν σταθερή προσήλωση στο στόχο, πειθαρχία, ενότητα και αλληλεγγύη».

Ταυτόχρονα επεσήμανε: «Βρίσκομαι εδώ υπηρετώντας και ένα πρόταγμα πολιτικό» επισημαίνοντας ότι απορρίπτει κάθε αυταρχικά ακραία μέτρα όπως συνέβη στην Ουγγαρία. «Ο δικός μας δρόμος είναι αδιαπραγμάτευτος είναι πάντα ο δρόμος της αλήθειας και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας», είπε.

Ο πρωθυπουργός έκανε μια σύντομη αναφορά στα μέτρα που ελήφθησαν «πολύ νωρίς» σε συνδυασμό με μια καμπάνια ενημέρωσης και ταυτόχρονο σχεδιασμό των πρώτων μέτρων στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων. Επεσήμανε ότι όλα αυτά δεν συνέβησαν σε μία ουδέτερη χρονική στιγμή αφού στον Έβρο μαινόταν μία δεύτερη μάχη για την υπεράσπιση των εθνικών και ευρωπαϊκών συνόρων.

«Πρώτος εγώ έχω δηλώσει ότι ο κίνδυνος μπορεί να είναι κοινός, όμως στην άμυνα εναντίον του, ο καθένας καλείται να προσφέρει ανάλογα με τις δυνάμεις του», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Με την ίδια παρρησία και πέρα από πολιτικά συμπλέγματα δικαιούμαι να αναρωτηθώ μήπως είναι κακό τελικά ό,τι δεν είναι κρατικό. Γιατί ιδιώτες χρηματοδοτούν συνολικά τη λειτουργία άνω των 500 κρεβατιών μονάδων εντατικής θεραπείας κι έχουν προσφέρει πάνω από 900 αναπνευστήρες όπως έχουν προσφέρει και προϊόντα δωρεών, εκατομμύρια μάσκες καταφθάνουν στη χώρα μας, εκατοντάδες χιλιάδες γάντια, στολές, τόνοι φαρμάκων που έχουν ανάγκη οι γιατροί μας. Όλα αυτά τα θέλω στην υπηρεσία της δημόσιας υγείας».

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη όλους τους φορείς, όλα τα ιδρύματα για την πρωτοβουλία τους και τόνισε πως θα ήταν καλό να βρουν και άλλους μιμητές.

«Τέτοιες στιγμές κρίνονται και οι παρόντες και οι απόντες. Όπου κι αν είναι αυτοί και όπου κι αν βρίσκονται», τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «με την ευκαιρία αυτή αξίζει να σημειωθεί η σημαντική προσφορά της Βουλής», μνημονεύοντας τη δωρεά της Βουλής για τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου «Σωτηρία» δυναμικότητας 50 κλινών.

Στη συνέχεια υπογράμμισε: «Πρώτη φροντίδα της κυβέρνησης είναι οι Έλληνες που πρέπει να παραμείνουν υγιείς αλλά και όρθιοι ώστε να μπορέσουν να ξαναχτίσουν όλα αυτά που γκρεμίζει η πανδημία. Και με επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να ξαναβάλουν μπρος τη μηχανή της ανάπτυξης. Γι αυτό και μέσα σε 30 μέρες σχεδιάστηκαν και ανακοινώθηκαν τέσσερις δέσμες οικονομικής ενίσχυσης ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ».

«Κύριο μέλημά μας παραμένει η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης αλλά και η δίκαιη και οριζόντια κοινωνική μέριμνα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του.

Αναφέρθηκε στην οριζόντια ενίσχυση των 800 ευρώ που επεκτάθηκε σχεδόν στο σύνολο των εργαζομένων κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους χαμηλόμισθους.

Τόνισε επίσης ότι οι απολύσεις έχουν απαγορευτεί, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν σε πρώτη φάση μια αμοιβή των 800 ευρώ διατηρώντας όλα τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα κάτι που ισχύει για όλους τους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Τα επιδόματα ανεργίας παρατείνονται, όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα έχουν έκπτωση 40% στο ενοίκιό τους, οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι εργάζονται με τηλεργασία ενώ όλοι οι εργαζόμενοι με παιδιά έως 15 ετών μπορούν να λάβουν ειδική άδεια. Σε ένα άλλο πεδίο επαγγελματίες και επιχειρήσεις ανακουφίζονται άμεσα από τις υποχρεώσεις τους.

«Προφανώς δεν υπάρχει οικονομία χωρίς ζωή, δεν υπάρχει όμως ούτε καλή ζωή χωρίς ανάπτυξη. Και δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς ευημερία στην εργασία και χωρίς στήριξη της επιχειρηματικότητας», τόνισε ο πρωθυπουργός. Επεσήμανε ότι συμπληρώθηκε με τις τελευταίες ανακοινώσεις το συνεκτικό σχέδιο στήριξης της κυβέρνησης προς τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις. Μίλησε επίσης για την «παροχή ηθικής αναγνώρισης» που θα καταβληθεί μέχρι τις 10 Απριλίου ειδικά στους «αγωνιστές της πρώτης γραμμής», δηλαδή προς 108.000 γιατρούς, νοσηλευτές, στελέχη του ΕΚΑΒ και της Πολιτικής Προστασίας.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι διεκδικήσαμε και πετύχαμε κάτι που για τη χώρα μας, που βρισκόταν σε ειδικό καθεστώς, δεν ήταν δεδομένο. «Μέγιστη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ενταχθήκαμε επιτέλους και εμείς στο νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Προφανώς ανεστάλησαν και όλοι οι στόχοι για τα υψηλά πλεονάσματα του έτους 2020. Πετύχαμε χαλάρωση στους κανόνες που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις».

Προανήγγειλε επίσης ότι αύριο ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο πλαίσιο ευελιξίας στη χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως προσυπογράφει τα λόγια του Ζακ Ντελόρ που προειδοποίησε πως σε αυτή τη συγκυρία «η έλλειψη αλληλεγγύης θέτει την Ευρώπη σε θανάσιμο κίνδυνο».

Τόνισε πως υποστηρίζει σθεναρά τη δημιουργία ενός καινούργιου αποτελεσματικού μέσου κοινού δανεισμού. «Τα κοινά προβλήματα απαιτούν κοινές λύσεις».

Υπογράμμισε πως «Το 2020 δεν είναι ούτε 2010 ούτε 2015» και πως «χρειαζόμαστε δυναμικές πρωτοβουλίες για να επιστρέψουμε σε μία Ευρώπη όπως την περιγράφει πάλι ο Ντελόρ με τον ανταγωνισμό που κινητοποιεί, με την αλληλεγγύη που ενώνει και με τη συνεργασία που ενδυναμώνει».

Τόνισε ότι όπως είχε πει από την πρώτη στιγμή «κανένα κρατικό μέτρο δεν μπορεί να αποδώσει αν δεν το αγκαλιάσουν οι πολίτες κι αν δεν το μετουσιώσουν σε καθημερινή πρακτική».

Τόνισε ότι δεν του αρέσει να κουνάει το δάχτυλο αλλά είναι οπαδός της συναίνεσης, και πιστεύει ακράδαντα στη δημοκρατία της πειθούς γι αυτό και τιμά τους πολλούς που πειθαρχούν για το κοινό συμφέρον. «Η υπομονή τους είναι σωτήρια».

Κάλεσε και πάλι τους πολίτες να συνεχίσουν να ακολουθούν τους κανόνες που έκαναν την Ελλάδα παράδειγμα και ζήτησε από όλους να μείνουν ασφαλείς στο σπίτι για να γίνουμε μέρος της λύσης.

Όπως χαρακτηριστικά είπε «μένουμε σπίτι σαν ελεύθεροι πολιορκημένοι που επιλέγουν να είναι πολιορκημένοι ακριβώς γιατί είναι ελεύθεροι».

Προειδοποίησε επίσης κατά της διακίνησης fake news και ζήτησε υπεύθυνη στάση από την αντιπολίτευση.