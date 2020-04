Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πάνω απο 120 κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο που είναι αρόδου στον Πειραιά

Σχεδόν ένας στους τρεις επβαίνοντες, μεταξύ των οποίων δεκάδες Έλληνες, νοσούν απο τον ιό.

Θρίλερ σε εξέλιξη με το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει αρόδου στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι απο 120 από τους συνολικά 385 επιβαίνοντες σε αυτο ειναι φορείς του κορονοϊού, όπως προέκυψε απο τα αποτελέσματα στα δείγματα που πήραν απο όλους τους ταξιδιώτες και το πλήρωμα, τα στελέχη του ΕΟΔΥ που βρέθηκαν στο πλοίοι που έχει ενοικιάσει τουρκική εταιρεία.

Οι τουρκικές Αρχές δεν δέχονται επιστροφή του πλοίου σε τουρκικό λιμάνι, ενώ υπάρχει απο ημέρες αίτημα για να δέσει το πλοίο σε ελληνικό λιμένα, χωρίς να του έχει δοθεί τέτοια άδεια.

Μέχρι χθες υπήρχε σκέψη να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο όσοι επιβάτες και μέλη πληρώματος δεν νοσούν απο τον κορονοϊό, καθώς χθες το μεσημέρι ο αριθμός των κρουσμάτων ανερχόταν σε 40.

Οι αρμόδιοι φορείς συνεδριάζουν υπό την σκιά των νέων δεδομένων για να αποφασιστεί τι μέλλει γενέσθαι με τους πολλών εθνικοτήτων επιβαινόντων στο κρουαζιερόπλοιο, μεταξύ των οποίων δεκάδες Έλληνες, μέλη πληρώματος, απο τους οποίους δύο φέρονται να νοσούν βαρύτερα απο άλλους ασθενείς επί του πλοίου.