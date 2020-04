Κοινωνία

Κορονοϊός: Στη “μάχη” ρίχνονται τα στρατιωτικά εργοστάσια

Ο ρόλος που αναλαμβάνουν τα στρατιωτικά εργοστάσια με εντολή του Υπουργού Άμυνας.

Κατόπιν εντολής του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου τα στρατιωτικά εργοστάσια έχουν προσαρμόσει πλέον τις παραγωγικές δυνατότητές τους σε υλικά και προμήθειες ώστε να συντρέχουν την εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του κορονοϊού καλύπτοντας ανάγκες τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και της κοινωνίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή:

-Στην 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονομικού Υλικού έχει ξεκινήσει η παραγωγή αντισηπτικού διαλύματος από κατασχεμένες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης, με αρχικό σχεδιασμό διάθεσης 20.000 φιαλών των 400 χιλιοστόλιτρων για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, 1.500 φιαλών των 400 χιλιοστόλιτρων για την κάλυψη των αναγκών του ΓΕΕΦ και 13.500 φιαλών του ενός λίτρου για το υπουργείο Υγείας. Από τις παραχθείσες παρτίδες αντισηπτικού διαλύματος θα χορηγηθούν 1.000 φιάλες για τις ανάγκες του «Χαμόγελου του Παιδιού». Στην 441 ΑΒΥΥ λειτουργούν δύο γραμμές παραγωγής ανά οκτώ ώρες, κατασκευάζοντας ημερησίως 1.200 φιάλες των 400 χιλιοστόλιτρων ή 5.000 φιάλες του ενός λίτρου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής μερίμνης που προκύπτουν βάσει του ολοκληρωμένου σχεδιασμού υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας που έχει γίνει από τα Επιτελεία.

- Στο 700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο άρχισε η παραγωγή ποσότητας απλών χειρουργικών μασκών για την ικανοποίηση απαιτήσεων και αναγκών τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και του υπουργείου Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να παραχθούν 50.000 μάσκες ενώ το 700 ΣΕ έχει προχωρήσει στην προμήθεια πρώτων υλών για την κατασκευή άλλων 100.000 μασκών την ερχόμενη εβδομάδα.

-Στο 691 Βιομηχανικό Εργοστάσιο Βάσης προγραμματίζεται η λειτουργία γραμμής παραγωγής για την κάλυψη αναγκών σε υγρούς αντισηπτικούς σάπωνες και διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου.