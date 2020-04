Πολιτική

Βουλή: Δωρεά 50 κλινών ΜΕΘ στο νοσοκομείο “Σωτηρία”

Της δωρεάς προηγήθηκε συνεννόηση του προέδρου της Βουλής με τον υπουργό Υγείας για τη συνδρομή του κοινοβουλίου στις αυξημένες ανάγκες του ΕΣΥ λόγω κορονοϊού.

Τη δωρεά ύψους 8 εκατ. ευρώ στο νοσοκομείο Σωτηρία, αποφάσισε ομοφώνως, μετά από πρόταση του Προέδρου της Βουλής Κων. Τασούλα, η "Διάσκεψη των Προέδρων" του κοινοβουλίου. Η δωρεά θα συμβάλει στην κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας για τη διαχείριση ασθενών με COVID-19 και τη δημιουργία 50 επιπλέον κλινών Μονάδος Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, οι εν λόγω νέες κλίνες ΜΕΘ προγραμματίζεται να παραδοθούν εντός 60 ημερών από της ενάρξεως των εργασιών σε πλήρη λειτουργία μαζί με τον πλήρη εξοπλισμό τους και αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά και σε μόνιμη βάση το ΕΣΥ.

Οι 32 εξ αυτών των κλινών θα αναπτυχθούν σε μεταλλικό κτήριο ειδικών προδιαγραφών συνολικού εμβαδού 720 μ2, που θα κατασκευαστεί στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης του Νοσοκομείου αναφοράς για COVID-19 «Σωτηρία». Οι υπόλοιπες 18 θα αναπτυχθούν επίσης στο ίδιο Νοσοκομείο, σε υπάρχον κτήριο, τμήμα του οποίου θα μετατραπεί για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού.

Της δωρεάς προηγήθηκε συνεννόηση του προέδρου της Βουλής, Κ. Τασούλα με τον υπουργό Υγείας Β. Κικίλια, για τη συνδρομή του κοινοβουλίου στις αυξημένες ανάγκες του ΕΣΥ λόγω κορονοϊού.

Όπως δήλωσε σχετικά ο κ. Τασούλας, «από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η υγειονομική κρίση η Βουλή των Ελλήνων διαβουλευόταν με την κυβέρνηση για την προσφορότερη συνδρομή της Εθνικής Αντιπροσωπείας στην αντιμετώπιση των τεράστιων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι συνεννοήσεις μας κατέληξαν στην ανάληψη από την Βουλή των Ελλήνων του συνολικού κόστους δημιουργίας 50 νέων κλινών εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Σωτηρία που είναι ένας από τους πολύτιμους προμαχώνες της πρωτοφανούς υγειονομικής μάχης που διεξάγεται. Ξέροντας, όπως απεδείχθη από την σημερινή ομόφωνη απόφασή μας, ότι όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου δίνουν προτεραιότητα στην αύξηση των ΜΕΘ προχώρησα στην έκφραση αυτής της διάθεσης και δυνατότητας του Κοινοβουλίου προς τον κ. πρωθυπουργό και το υπουργείο Υγείας με αποτέλεσμα στις 28 Μαρτίου να υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον υπουργό Υγείας κ. Κικίλια, το οποίο σήμερα έγινε ομόφωνα δεκτό».

Σημειώνεται τέλος, ότι με την ίδια απόφαση της "Διάσκεψης των Προέδρων" η Βουλή των Ελλήνων καταθέτει δωρεά ύψους 1 εκατ. ευρώ προς το υπουργείο Εθνικής Αμύνης για την κάλυψη αναγκών που αφορούν στην προμήθεια συστημάτων επιτήρησης των συνόρων στον Έβρο.