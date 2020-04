Πολιτική

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: Τέλος οι μετακινήσεις μόνιμων κατοίκων μεταξύ των νησιών

Το μέτρο που εξετάζει να φέρει το υπουργείο Ναυτιλίας ενόψει των γιορτών του Πάσχα, για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

«Κρίσιμο μήνα» χαρακτήρισε και ο Υπουργός Ναυτιλίας τον Απρίλιο, μιλώντας στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα.

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης τόνισε ότι, «για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα θα πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα με ευλάβεια».

Σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει το υπουργείο Ναυτιλίας, όπως η απαγόρευση μετάβασης στα νησιά, πλην των μονίμων κατοίκων, ο Γ.Πλακιωτάκης είπε ότι εξετάζονται αυστηρότερα μέτρα και ενόψει του Πάσχα και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έρχεται «περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων μεταξύ των νησιών από τους μόνιμους κατοίκους τους».

Διευκρίνισε πάντως ότι, θα υπάρχει εξαίρεση για ζητήματα «εργασίας και υγειονομικούς λόγους».

Ο Υπουργός εξήγησε ότι, από τα 110 κατοικημένα νησιά, μόνο τα εννιά έχουν δομές υγείας, τα νοσοκομεία και μόνο η Κρήτη διαθέτει μονάδες για κορονοϊό».

Μιλώντας, επίσης για το πλοίο «Ελ.Βενιζέλος» είπε πως «οι υγιείς επιβάτες θα επαναπατριστούν».