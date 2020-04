Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν το φράγμα των 1.000 οι θάνατοι στη Γερμανία

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης αυξήθηκαν κατά 6.174!

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 145 και ξεπέρασε το φράγμα των 1.000 (έφθασε τα 1.017) σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώνει το Robert Koch-Institut και μεταφορτώθηκαν σήμερα στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης αυξήθηκαν κατά 6.174 και ανέρχονται σε 79.696, κατά τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ, το οποίο ειδικεύεται στις μολυσματικές ασθένειες.

Την ίδια ώρα, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Υγείας Γενς Σπαν ελπίζει ότι το φάρμακο κατά της ελονοσίας Resochin θα βοηθήσει στην καταπολέμηση των σοβαρά νοσούντων από τον κορονοϊό.

Ο Χριστιανοδημοκράτης (CDU) πολιτικός πολιτικός είπε στην εφημερίδα "Bild" ότι «υπάρχουν πρώτες ενδείξεις ότι ορισμένα φάρμακα, όπως το φάρμακο κατά της ελονοσίας Resochin, φαίνεται πως θα βοηθήσουν τους σοβαρά νοσούντες από τον κορονοϊό.

Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, διότι κάθε φαρμακευτικό σκεύασμα έχει παρενέργειες». Ο Σπαν πρόσθεσε επίσης πως αναμένει «να κυκλοφορήσει πολύ νωρίτερα ένα αποτελεσματικό φάρμακο κατά της Covid-19 παρά ένα εμβόλιο».