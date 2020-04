Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Αυλαία για την πλατφόρμα των αιτήσεων

Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα. Πώς και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα δίνεται το κρατικό δάνειο.

Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, «MyBusinessSupport», στην οποία θα υποβάλλουν αιτήσεις οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να λάβουν την επιστρεπτέα προκαταβολή του 1 δισ. ευρώ, τον Απρίλιο.

Πρόκειται για ένα από τα μέτρα ευνοϊκής χρηματοδότησης με χαμηλό επιτόκιο το οποίο περιλαμβάνεται στο πλαίσιο στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 10 Απριλίου προκειμένου το ποσό της ενίσχυσης να καταβληθεί στους δικαιούχους εντός του μήνα.

Σημειώνεται ότι και στην περίπτωση αυτή ισχύει η ρήτρα μη απόλυσης για όσες επιχειρήσεις κάνουν χρήση του μέτρου.

Η επιστρεπτέα προκαταβολή αφορά κατά κύριο λόγο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζόμενους ενώ θα καταβληθεί μέσω του Taxis στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων.

Η επιστρεπτέα προκαταβολή έχει πενταετή διάρκεια, με το πρώτο έτος να αποτελεί περίοδο χάριτος χωρίς να υπάρχει υποχρέωση αποπληρωμής δόσης ενίσχυσης, ενώ τα υπόλοιπα 4 έτη είναι η περίοδος αποπληρωμής σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.